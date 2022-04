Kolander-Koller ist beliebteste Augenärztin

Werbung

Bereits zum elften mal kürte das Ärztesuchportal DocFinder die beliebtesten Ärzte Österreichs. In 35 Fachrichtungen wurden mittels online Feedback 1.300 Ärzte in neun Bundesländern bewertet.

Einfühlsamkeit, Geduld und Kompetenz, seien nur wenige der Anforderungen, die Patienten an ihre Ärzte stellen würden. Denn besonders wenn es um die Gesundheit geht, wolle man sich in guten Händen wissen.

In Niederösterreich konnte sich die aus Obritz stammende Marianne Kolander-Koller als beliebteste Augenärztin behaupten. In ihrer Ordination in Mistelbach würde man laut einer Userin: „Super betreut, von Anfang bis Ende. Sogar über die Feiertage-“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.