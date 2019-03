Kolping kocht für Mistelbachs Kinder .

Nach den Weihnachtsferien startete Kolping Mistelbach mit dem Kochen für einen Großteil der Kinderbetreuungseinrichtungen in Mistelbach. Rund 100 Portionen werden täglich für die Kinder in den NÖ Landeskindergärten, in der Kindergruppe Rappel-Zappel und für die Volksschulkinder im Hort gekocht und vom Amtsdiener der Stadtgemeinde Mistelbach in die Einrichtungen gebracht.