„Da hilft nur Wegsperren“: Ehemann muss ins Gefängnis

Eine verrückte Liebe – eine Amour fou – muss man die Beziehung einer heute 32-jährigen Österreicherin und eines heute 26-jährigen Inders nennen. Vor sechs Jahren wurden sie ein Paar und bekamen ein Kind.

2016 eskalierte die Beziehung das erste Mal und gipfelte für den Mann in einer dreimonatigen bedingten Freiheitsstrafe, weil er die Frau gewaltsam am Handgelenk aus dem Haus gezerrt hatte.

Man raufte sich wieder zusammen, zeugte wieder ein Kind, bis es im April 2018 zur nächsten Verurteilung kam, diesmal wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegen die Frau und wegen Körperverletzung des zehnjährigen Sohnes. Auch das hielt die 32-Jährige nicht davon ab, nach der bedingten Entlassung des 26-Jährigen im April 2020 aus der Haft, wieder eine Beziehung mit ihm einzugehen.

Mit dem dritten gemeinsamen Kind schwanger

So war es wenig überraschend, dass sie bei der aktuellen Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen der Vorwürfe der vorsätzlichen Körperverletzung und Drohung mit dem Tod gegen den Mann, mit dem dritten gemeinsamen Kind schwanger war.

Die 32-Jährige schilderte dann, was sich am 21. Juli dieses Jahres in ihrer Wohnung in Mistelbach zugetragen hatte. Er sei um 17.40 Uhr nach Hause gekommen, habe geduscht, ein Bier getrunken und wollte dann eigentlich zum Bus des Schienenersatzverkehrs. Beim Abschied habe er gesagt „Ich habe noch ein Geschenk für dich“ woraufhin er sie dreimal mit der flachen Hand schlug. Ein Schlag traf sie so fest, dass ihr Kopf gegen die Wand stieß.

Mit Messer bedroht

Damit nicht genug, ging der Mann in die Küche und holte ein 23 Zentimeter langes, spitz zulaufendes Messer, mit einer 8,5 cm Klinge, aus der Lade und kam zu der mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter am Boden kauernden Frau zurück.

Als er sich wie unter Strom stehend vor ihr aufgebaut hätte, ergriff sie mit ihrem Kind umgehend die Flucht. Vor Richterin Zbiral zeigte der 26-jährige Inder eine ganz andere Seite von sich, die des selbstmitleidigen Täters, der kaum seine Tränen an sich halten konnte.

„Tun Sie sich nicht selber leid“, reichte es Zbiral in der Verhandlung. Er solle gefälligst Verantwortung für seine Taten übernehmen, mahnte ihn die Richterin.

Doch genau das scheint sein Problem zu sein. Er hörte in seiner Aussage nicht auf, dem Opfer eine Mitschuld an dem Vorgefallenen zu geben. Damit war für Zbiral alles klar. Das Urteil lautete auf zwei Jahre unbedingte Freiheitsstrafe für die Taten im Juli und der Widerruf der bedingten Entlassung brachte ihm noch zusätzliche zehn Monate und 20 Tage ein.

