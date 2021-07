Gute Stimmung herrschte unter den drei Angeklagten und deren Verteidigern, während sie auf das Urteil am Landesgericht Korneuburg warteten. Ein fast vier Jahre dauernder Gerichtsmarathon schien – aus Sicht der Angeklagten – ein gutes Ende zu nehmen.

Alles begann im Oktober 2017, als die Finanzpolizei und die Kripo eine groß angelegte Razzia bei der damaligen Baufirma aus dem Bezirk Mistelbach durchführten. Ende Jänner 2018 ging das Unternehmen, das sich auf Fassaden spezialisiert hatte, pleite und ein Konkursverfahren wurde eingeleitet.

In der Hochsaison beschäftigten der 43-jährige Chef und sein 41-jähriger Prokurist etwa 100 Mitarbeiter, wobei die Auftragsspitzen in der Regel mit Subunternehmen und deren Mitarbeitern abgedeckt wurden.

Genau das brachte ihnen eine Anklage wegen organisierter Schwarzarbeit und gewerbsmäßigen Betrugs ein. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), im Prozess vertreten von Oberstaatsanwältin Beatrix Winkler, führte seit 2018 akribische Ermittlungen gegen insgesamt 70 Personen.

„Die Verdachtslage hat sich zerbröselt. Es hätte keiner Verteidigung bedurft.“ Ernst Schillhammer, Strafverteidiger

Der Vorwurf, den auch das Amt für Betrugsbekämpfung unterstützte und den Christian Soukup vor dem Schöffensenat unter der vorsitzenden Richterin Xenia Krapfenbauer vertrat, war, dass es sich bei den Subunternehmen um Scheinfirmen handeln würde.

Der Schaden, den die Angeklagten verursacht haben sollen, bezifferte die WKStA auf rund 8,3 Millionen Euro. Neben den Ermittlungen, die dem Prozess vorausgingen, wurden im Vorfeld insgesamt 13 Verwaltungsverfahren gegen die Firmenverantwortlichen geführt, wobei sie jeweils von ihrem Firmenanwalt Thomas Stenitzer vertreten wurden.

Keines der Vorverfahren konnte dem Chef der Baufirma oder dessen Prokuristen Fehlverhalten bei der Deklaration und Abwicklung der Arbeitsverhältnisse nachweisen. Dementsprechend verständnislos stand Stenitzer den Strafvorwürfen gegenüber, was er so ausdrückte: „Am Ende eines vierjährigen Verfahrens und eines viertägigen Prozesses ist kein Anklagepunkt übrig geblieben.“ Den Grund dafür sah Soukup jedoch eher in der „hervorragenden Verteidigung“, wie er die Gegenseite lobte.

Reine Unterstellungen, reine Vermutungen

Ernst Schillhammer, Strafverteidiger des Firmenchefs, nahm das Kompliment zwar dankend an, sah die Situation für die WKStA aber ähnlich wie sein Kollege: „Die Verdachtslage hat sich zerbröselt. Es hätte keiner Verteidigung bedurft.“ Für Heribert Donnerbauer, der den drittangeklagten 43-jährigen ehemaligen Bauleiter vertrat, stellte sich die Situation noch skurriler dar. Sein Mandant sei lediglich seinen Aufgaben als Bauleiter nachgekommen. Bei den Anklagepunkten handle es sich um „reine Unterstellungen, reine Vermutungen“.

Für den Schöffensenat ging es bei seinen Beratungen jedoch auch um die Aussage eines Kronzeugen, der sehr wohl ein von der WKStA angeklagtes System an Schein-Subunternehmern betrieb und in einem eigenen Prozess zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Er behauptete, Kick-back-Zahlungen von der Baufirma erhalten beziehungsweise solche an sie gezahlt zu haben, konnte oder wollte sich vor Gericht aber nicht auf eine Größenordnung dieser Zahlungen festlegen, womit seine Glaubwürdigkeit „sehr zu hinterfragen“ war.

Gericht sah keinen Beweis für Scheinfirmen

Der Urteilspruch, den der Schöffensenat schließlich fällte, lautete auf Freispruch. Richterin Krapfenbauer sah in ihrer Urteilsbegründung sämtliche formellen Voraussetzungen im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses seitens der Baufirma erfüllt. Der Senat sah auch keine Beweise für Scheinfirmen, die von den Angeklagten gegründet worden wären. Für den 43-jährigen Bauleiter endete der Prozess mit einem rechtskräftigen Freispruch. Gegen das Urteil der anderen beiden Angeklagten meldete die WKStA Nichtigkeitsbeschwerde an.