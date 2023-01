Gericht: Frau bestreitet Drohung

Mit einer speziellen Angeklagten bekam es Richter Martin Bodner am Landesgericht Korneuburg in einem Fall von gefährlicher Drohung zu tun.

Das Opfer der Mutter (40) von acht Kindern war ein Mitarbeiter (39) der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach. Der Grund, dass sie dem Mann mit den Worten „sonst wird er nicht mehr aufstehen“ drohte, war, dass Besuchstermine, bei denen sie ihre Zwillinge hätte sehen sollen, ausgefallen waren. Das setzte bei der Frau eine Art Kettenreaktion in Gang, da sie sich schon seit Jahren im Umgang mit ihren Kindern benachteiligt wähnt. Und auch eine Latte an Vorwürfen gegenüber der Pflegemutter in den Gerichtssaal mitbrachte.

Überdies sei sie mit ihrem Verdacht, dass die Kinder in der Obhut misshandelt würden, nie ernst genommen worden. Und überhaupt, „was sie tun, dass sie Leute erpressen“, beschuldigte sie den 39-Jährigen bei Gericht, was der Richter mit einem scharfen „Vorsicht“ quittierte, damit sich die Frau nicht noch einen weiteren Anklagepunkt eintrat.

Der BH-Mitarbeiter konnte bei seiner Zeugenaussage die Drohung bestätigen. Er habe zu ihr gesagt: „Das können S‘ so nicht sagen.“ Was die 40-Jährige aber dazu hinriss: „Ich will die Drohung offiziell bekannt geben“ und die Drohung zu wiederholen, wie er Bodner schilderte.

Die Pointe kommt meist zum Schluss und die lautet in diesem Fall, dass die Frau abstritt, gedroht zu haben. Sie beantragte eine weitere Zeugin, die bei dem Telefonat indirekt zugegen gewesen sein soll.

Dem Gesetz der Objektivität verpflichtet, vertagte der Richter.

