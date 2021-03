So viel Kooperationsbereitschaft wie der 18-jährige Buchbinder-Lehrling bei seiner Verhandlung am Landesgericht Korneuburg an den Tag legte, ist äußerst selten. Damit konnte der Mistelbacher selbst den erfahrenen Richter Franz Furtner beeindrucken.

Angeklagt war der 18-Jährige wegen zweier Drogenverkäufe in Altenmarkt und Niedersulz, sowie wegen Betrugs bei einem derartigen Geschäft, wo er zwar für zehn Gramm Amphetamin kassierte, dem Kunden aber nur drei Gramm aushändigte.

„Das erlebt man nicht so oft!“ Richter Franz Furtner zeigte sich angesichts des umfassenden Geständnisses des Lehrlings überrascht.

Ohne Umschweife gestand der junge Mann, was ihm zur Last gelegt wurde. Auf die routinemäßige Frage des Richters, ob er auch bei anderen Gelegenheiten Drogen gedealt habe, gab er ganz freimütig zwei weitere Delikte zu, und zwar Ecstasy-Verkauf in einer Disco in Hagenberg 2019 sowie Amphetamin-Verkäufe bei der Sommerszene Mistelbach im Sommer 2020.

Die Staatsanwaltschaft Kor-neuburg, vertreten durch Florian Konetzky, dehnte daraufhin die Anklage notwendigerweise um die weiteren Delikte aus.

Durch den „sehr guten Eindruck“, den Konetzky und das Gericht von dem Lehrling gewinnen konnte und dem „sehr reumütigen überschießenden Geständnis“ stand ihm seine Ehrlichkeit nicht im Weg für eine diversionelle Geldbuße in der Höhe von 480 Euro.

Als Beobachter konnte man durchaus den Eindruck gewinnen, dass der 18-Jährige durch die Verhandlung im wahrsten Sinn des Wortes reinen Tisch machen wollte; „Das erlebt man nicht so oft“, so Richter Franz Furtner bei der Urteilsbegründung.