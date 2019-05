Bereits zum 6. Mal wird heuer der Cornelius-Bildungspreis der Stadtgemeinde Mistelbach vergeben. Schüler der 3. Klasse Mittelschule bekommen heuer den Auftrag, sich über die Schule der Zukunft Gedanken zu machen.

Im Fokus stehe das „Thema Lernen 2030: Zeigt uns, wie sich Schule und Lernen in Zukunft verändern werden“, so Initiator Gernot Wiesinger. Bis 7. Oktober haben die Schüler Zeit, ein Projekt dazu zu kreieren - wie und in welcher Form, bleibt ihnen überlassen.

Nach einer Jury-Sitzung, bei der die besten Projekte ausgewählt werden, findet dann schließlich am 18. Oktober die Präsentation inklusive Publikumsvoting und Siegerehrung im Rahmen der Bildungsmesse im Stadtsaal statt. Als Gewinn warten heuer wieder ein Pokal, Urkunden, sowie „vielwert“-Gutscheine und Büchergutscheine im Wert von 1.000 Euro. Inspiriert wurde der Bildungspreis übrigens vom Kinderbuch „Cornelius“, welches von einem Krokodil handelt, das über den Tellerrand hinausblickt und so Vieles entdeckt und lernt. „Glaubt an euch, seid kreativ und lasst euch nicht von eurem Weg abbringen. Es zahlt sich aus“, rät Wiesinger daher.

Infos zum Bildungspreis gibt es auf Facebook unter Bi:Mi „Karriere mit Bildung“ Schule und Lehre.