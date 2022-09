Künstlerischer Flow und Italien bei neuer Ausstellung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Dora Kuthy ist in Ungarn geboren, in Italien aufgewachsen und lebt heute in Wien. Sabina Fudulakos, in Mistelbach geboren, hat lange Zeit in Griechenland gelebt und ist in die Heimat zurückgekehrt. In Italien hat sie ihren griechischen Mann kennengelernt. Und dieses Land ist das Gemeinsame zwischen den im Stil unterschiedlichen Künstlerinnen - nebst der kombinierten Ausstellung im Barockschlössl Mistelbach.

Kuthy sammelte Ereignisse und Beobachtungen auf ihren Reisen in Skizzenbüchern und fertigte danach Acrylmalereien und Siebdrucke an. „Flow-Momente“ nennt sie die Zeit der Inspiration zu ihren Werken und gibt der Ausstellung den Namen.

Fudulakos, die ihre Bilder im Kabinett ausstellt, schreibt auch Kurzgeschichten und ist ein neueres Mitglied des Kunstvereins Mistelbach. Ihre stimmige Farbkomposition sei authentische Kunst, die aus dem Inneren käme und die Betrachter glücklich mache, so Obfrau Mariana Ionita. Kulturstadtrat Josef Schimmer freute sich bei der Vernissage, dass von der Stadt Mistelbach weiterhin das notwendige Budget für Kunst und Kultur zur Verfügung gestellt werde, auch wenn die Zeiten herausfordernd wären.

Die sehenswerte und bunte Ausstellung ist bis zum 2. Oktober im Barockschlössl, Sa - So jeweils von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu besuchen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.