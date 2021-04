Mistelbach: Kultflade aus dem Automaten .

Die im Weinviertel beliebten „Schwarzer Peter“–Fladen gibt´s jetzt auch in Mistelbach im sogenannten „fladenladen“. Täglich und 24 Stunden lang können die köstlich-gefüllten Fladen seit einigen Tagen bei der Firma M.D.-KFZ OG in der Ernstbrunner Straße 3 in Mistelbach erworben werden.