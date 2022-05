Kunst in die kahlen Gänge: Ausstellung im Rathaus

Werbung

„In den Zimmern des Rathauses hängen ja viele Bilder. Aber die Gänge waren immer so leer“, sagte Bürgermeister Erich Stubenvoll. Um das zu ändern, knüpfte er an eine alte Veranstaltungsserie an und machte das Rathaus zur Galerie.

1997 holte der damalige Bürgermeister Christian Resch „Kunst ins Amt“, nach der Rathaussanierung wurde die Serie dann eingestellt: „Man wollte keine Nägel mehr in die frisch gemalten Wände schlagen“, weiß Stubenvoll.

Da das Rathaus ohnehin bald wieder einen neuen Anstrich braucht, lud die Kulturabteilung zu „Kunst im Rathaus“. Präsentiert wurden neben den unzähligen Bildern aus der Sammlung der Stadtgemeinde Werke von Günther Esterer, Mariana Ionita, Sylvia Seimann, Edda Swatschina, Franz Schwelle, Gudrun Wassermann und Andreas Werner – insgesamt 75 Kunstwerke auf drei Ebenen.

„Kunst im Rathaus“ soll es künftig jährlich geben, daher ist mit dem Unterolberndorfer Andreas Werner, einziger Absolvent des BORG Mistelbach, der Kunst zu seinem Beruf gemacht hat, auch ein Gast-Künstler in der Schar der Mistelbacher.

Die Ausstellung ist bis 26. Juni zu den Amtszeiten im Rathaus zu sehen.

