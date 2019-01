Wer ließ das Malhemd eines Akteurs beim Orgien-Mysterien-Theater im nitsch museum mitgehen, das anlässlich Aktionskünstler Hermann Nitschs 80. Geburtstag aufgeführt wurde? Diese Frage beschäftigt seit September 2018 die Polizei, erst jetzt wurde der Diebstahl öffentlich.

Was wurde genau gestohlen? Während der Aktion tragen die Akteure weiße Hemden und Hosen, die im Zuge der Kunstaktion mit Farbe oder anderen Essenzen in Kontakt kommen. Hermann Nitsch begreift sein Orgien-Mysterien-Theater als Universalkunstwerk – und so wird auch alles, das beim Entstehungsprozess involviert ist, zum Kunstwerk.

"Polizei geht von Kunstdiebstahl aus"

Sogenannte Relikte sind die verwendeten Gerätschaften, die Malhemden und -hosen der 40 Akteure. Ja selbst die Bodenabdeckung, auf der sich Farbe, Blut und zermatschte Fruchtreste sammeln, zählt als Relikt und somit als Teil des Gesamtkunstwerkes und hat künstlerischen Wert.

Hermann Nitsch entscheidet nach der Aktion, wie wertvoll diese Teile sind und ob sie als Relikt erhalten bleiben, in einem anderen Kunstwerk wiederverwertet oder vernichtet werden. Und manche Aktion wurde von Sammlern bereits in Bausch und Bogen komplett aufgekauft.

„Daher geht die Polizei beim Diebstahl des Hemdes von Kunstdiebstahl aus“, weiß Museumsdirektor Peter Fritz. Das Fehlen des Hemdes sei bereits am Tag nach der Aktion aufgefallen und angezeigt worden. „Wir haben dann der Polizei sämtliche Filmaufnahmen übergeben“, sagt Fritz, der betont, dass im Museum für die Sicherheit der ausgestellten Exponate gesorgt sei und hier auch noch nie etwas abhandengekommen sei.

Über 700 Gäste anwesend

Bei der Nitsch-Aktion im September waren allerdings über 700 Gäste, das Gedränge war groß. Nach der Aktion konnten die Relikte von jedermann genau unter die Lupe genommen werden, was auch viele taten.

Laut Insidern sollen zwei verdächtige Personen auf dem der Polizei ausgehändigten Video zu sehen sein, die Ermittler forschen intensiv nach ihnen. Eigentümer aller Relikte aus der Kunstaktion am 1. September ist das Atelier Nitsch. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wurde nicht beziffert. Da das verschwundene Malhemd aber nicht signiert ist, hält sich der Wert wohl in Grenzen.