Kunstverein zeigt Acryl, Zeichnung und Fotografie

„Gut besuchte Vernissagen sind ein Zeichen der Wertschätzung an die Künstler“, leitete Kulturstadtrat Josef Schimmer die Salon-Ausstellung des Kunstvereins Mistelbach und der Blau-Gelben Viertelsgalerie ein. Zudem bedankte er sich bei der Obfrau und Kuratorin Mariana Ionita für die hervorragende Zusammenarbeit im Jahr 2022.

„Kunst nimmt in Mistelbach einen hohen Stellenwert ein. Und das ist zu einem großen Teil euer Verdienst“, lobte Bürgermeister Erich Stubenvoll die Errungenschaften der Obfrauen und Mitglieder des Kunstvereins.

Trotzdem es an jenem Freitagabend sehr viele Veranstaltungen in der Stadt gab, erlebte die Vernissage der letzten Ausstellung des aktuellen Jahres im Barockschlössl einen kleinen Besucheransturm. Ebenso großes Interesse an der vier Wochen lang laufenden Ausstellung wünscht sich Mariana Ionita, die einen kurzen Rückblick über die Aktivitäten in dem beinahe schon abgelaufenen Jahr und einen Ausblick auf das kommende gab.

Besonderer Gast der Ausstellung „Salon XXII“ ist die erst 15-jährige Kunstschülerin Veronika Skakum aus der Ukraine. Ihre Werke wurden passend in die Ausstellung der 44 etablierten Künstler integriert, welcher ein komplexes Konzept aufgrund der unterschiedlichen Maltechniken der Künstler zugrunde liegt. Doch mit der Hilfe der drei Vereinsobfrauen und weiterer Helfer konnten die Vorbereitungen in weniger als fünf Stunden bewältigt werden.

Die sehenswerte Ausstellung läuft bis 1. Jänner 2023 und ist jeden Samstag, Sonntag und Feiertag von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu besuchen.

