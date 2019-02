Es ist Loch-auf-Loch-zu-Spiel: Am 27. Februar sperrt die Zgonc-Filiale im ehemaligen Lidl in der Josef Dunkel-Straße auf, mittlerweite geschlossen hat die erst im Vorjahr eröffnete Boutique Manera Fashion. Ende März soll dafür im ehemaligen Restaurant s‘Lenz ein griechisches Lokal aufsperren.

Noch vor ein paar Wochen wurde von den Betreibern des Manera ein Schließen noch in Abrede gestellt. Seit Anfang dieser Woche prangt der Hinweis an potenzielle Kunden, sie mögen sich mit Gutscheinen ab 1. März an das Geschäft in Hollabrunn wenden, im Schaufenster.

Mit den Geschäften soll die Unternehmerfamilie schon länger nicht glücklich gewesen sein, allerdings habe sie der drei Jahre laufende Mietvertrag an einer Geschäftsschließung gehindert, heißt es. Das Innenstadtlokal gilt wegen seiner suboptimalen Zuliefermöglichkeit mit nur kleinen Fahrzeugen von der Rückseite als problematisch.

Lokal mit griechischem Urlaubsflair

Nach dem konkursbedingten Zusperren des s‘Lenz freuen sich jetzt Immobilienbesitzer Michael Sperk und Citymanager Manuel Bures, nach einer mit Besichtigungsterminen dicht gedrängten Zeit, einen Nachfolger für das Lokal beim Busbahnhof gefunden zu haben: Gastronom Vasilis Salamonopoulus aus Korneuburg will Ende März sein griechisches Restaurant aufsperren, die Innenarchitekten arbeiten bereits dran, dass das Lokal dann auch griechisches Urlaubsflair ausstrahlen wird.

„Michael Sperk war sehr engagiert in der Ansiedlung und machte diese Vermietung erst möglich“ so der Citymanager. Dies zeige, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Vermieter und Stadtmarketing aussehen kann.

Vasilis führt gemeinsam mit seiner Familie seit 2012 das griechische Lokal „Der Grieche“ in Korneuburg und konnte bereits zahlreiche Gäste aus Mistelbach in sein Lokal nach Korneuburg locken.