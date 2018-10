Was denken sich solche Menschen? An der Autobahnabfahrt Wilfersdorf-Ost wurde in der Vorwoche ein etwa drei Jahre alter, kuscheliger Kater gefunden, der von seinen Herrchen in seinem Katzenkorb ausgesetzt wurde.

Im Begleitbrief bekannten sie: „Ich lebe mit meinem Partner in einer großen Wohnung. Seit August 2016 lebt der Kater bei uns.“ Aber: Die Besitzer könnten dem Kater nicht jenes Leben bieten, das er gerne hätte. Die Katze brauche einen großen Garten, schreiben die Katzenbesitzer und hoffen auf gute, neue Herrchen. Beim Tierheim Dechanthof konnte man über dieses „Bekennerschreiben“, das am Katzenkorb angebracht war, nur den Kopf schütteln.

Nachdem eine Finderin ihn am Dechanthof abgegeben hatte, untersuchten sie das langhaarige, große Tier - möglicherweise ist er ein Main Coon Mix - und gaben ihm den vorläufigen Namen Boris.

Tier war verängstigt

„Boris war sehr verstört, in die Box reingreifen ging nicht, da schlug er nach uns und knurrte“, erzählen die Helfer vom Tierheim: „Wir ließen ihn von selbst kommen, dann war er schnell lieb. Boris hatte wohl Panik, wir wissen nicht, wie lange er schon an der Autobahnabfahrt stand.“ Unklar ist auch, woher Boris stammt: Denn die Autobahnabfahrt kann einfach mal zum schnellen Abladen des Katzenkorbes benutzt worden sein. Auch im Brief gebe es keine Anhaltspunkte.

Boris wird nun am Dechanthof von der Tierärztin eingehend untersucht, geimpft und, wenn er gesund ist, steht einer Vergabe in ein passendes neues Heim nichts im Wege.