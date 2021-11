Nikolo kommt: Wie, ist offen

In Laa wurde der traditionelle Nikolausumzug am Stadtplatz abgesagt und auch in Mistelbach wird es nichts mit dem großen Nikolaus-Treiben am Hauptplatz.

„Wir sind aber ganz sicher, dass der Nikolaus in Mistelbach vorbeikommen wird, um euch einen Gruß zu senden“, heißt es von den Mistelbacher Pfadfindern. Was es konkret geben wird, ist noch nicht entschieden, die Pläne werden auf der Homepage der Pfadfinder bekannt gegeben. Im Vorjahr war der Nikolaus per Videobotschaft nach Mistelbach gekommen.

„Zur Adventzeit ist natürlich dann auch noch unser Eintopfessen am 24. Dezember zu nennen. Das werden wir sicher anbieten – in welcher Form auch immer“, heißt es von den Pfadis weiter: im Pfarrsaal Mistelbach mit gemeinsamem Essen oder „to go“ für die Familie zu Hause.