Mistelbach: Land unterstützt Tierheim Dechanthof

„Viele Tiere kommen unverschuldet in ein Tierheim, weil etwa ihr Herrchen oder Frauchen verstorben ist“, so Landtagsabgeordneter und Tierschutzsprecher Christian Gepp. Vor kurzem besuchte er die Anlage.

Alleine im Tierheim Dechanthof in Mistelbach wurden im Jahr 2021 900 Tiere betreut, wobei der Großteil auf Hunde und Katzen entfällt. Insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zahlreiche Freiwillige betreuen in Mistelbach die Vierbeiner und helfen bei der Vermittlung der Fellfreunde.

„Die finanzielle Unterstützung ist ein klares Bekenntnis zum Tierschutz und Tierwohl in Niederösterreich. Der Dechanthof in Mistelbach wird heuer mit rund 200.000 Euro unterstützt“, so Gepp, der gemeinsam mit Landtagspräsident Karl Wilfing, VP-Klubobmann-Stellvertreter Kurt Hackl, Landtagsabgeordneten Manfred Schulz und Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll dem Tierheim und der neuen Obfrau Elisabeth Bock einen Besuch abstattete.

„Der Dechanthof in Mistelbach ist die Anlaufstelle für das gesamte Weinviertel. Ich bin stolz auf die tolle Arbeit, die hier für die Tiere geleistet wird“, betont Landtagspräsident Karl Wilfing. Elisabeth Bock, seit Februar 2022 die neue Obfrau des Tierheims, appelliert an die Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer: „Bitte lassen Sie ihren Hund unbedingt chippen und registrieren.“

„Die meist ehrenamtlichen Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Grundstein für die flächendeckende Betreuung aller Gemeinden in Niederösterreich“, dankt Gepp den hunderten Freiwilligen im Land. Die Tierheime in Baden, Brunn am Gebirge, Bruck an der Leitha, Mistelbach, Krems, St. Pölten, Wr. Neustadt und Ternitz verfolgen das Ziel, den Tieren eine möglichst kurze Verweildauer in den Heimen zu bieten.

Die Tierheime haben es sich zur Aufgabe gemacht entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene oder von Behörden beschlagnahmte Tiere unverzüglich zu übernehmen und möglichst schnell an geeignete neue Halter zu vermitteln. Neben der Vermittlung und Pflege dieser Tiere bieten die Vereine jedoch auch Beratungs- und Aufklärungsgespräche für die neuen Haustierhalter an.

Viele Tierheime bieten neben Paten- und Mitgliedschaften zur Unterstützung auch eine Online-Vermittlung an, um möglichst viele Tiere in einen liebevollen Haushalt bringen zu können.

