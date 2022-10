Lange Wartezeit vor EVN Büro

„Warum komme ich nicht in eurer Leitung durch?“ So fangen die meisten Gespräche in letzter Zeit im EVN-Service-Center Mistelbach an, erzählt die Leiterin des Büros Lisa Fritsch. Zurzeit werden 10.000 oft wütende Anrufe pro Tag bei der EVN behandelt. Das sind acht Mal mehr Anrufe als zur selben Zeit des Vorjahres. Zudem dauern die Anrufe meist drei Mal so lange wie früher. Daher ist die derzeitige Überlastung der Leitung keine Überraschung.

Die Situation im Service Center Mistelbach sieht ähnlich aus. Trotz der niederösterreichweiten Aufstockung des Personals in den Service Centern, sowie das Anheuern einer Leihfirma zur Aushilfe, gibt es besonders zu den Stoßzeiten lange Wartezeiten bei den Informationsbüros. Menschen von 20 bis teilweise 90 Jahre warten in Schlangen vor dem Büro. Oft stehen Menschen noch nach den Öffnungszeiten an. Grund dafür sind laut Lisa Fritsch hauptsächlich die vielen verängstigten Kunden, die ihre Tarife abfragen möchten oder denen die Stromverträge von kleineren Anbietern gekündigt wurden.

Im Moment arbeiten zweieinhalb Mitarbeiter im Service Center, wobei eine davon zurzeit im Krankenstand ist. Lisa Fritsch und ihre Kolleginnen versuchen, aufgebrachte Kunden zu beruhigen und entstandene Angst zu nehmen.

Vielseitige Reaktionen der EVN-Kunden

Die Reaktionen der Kunden sind sehr vielfältig. Lisa Fritsch erinnert sich an einen Mann, der zu ihr sagte, dass sie so ruhig sei, verdiene Lob. Ein anderer brachte ihr sogar ein Mittagessen. Leider musste sie auch schon mit Eskalationsfällen kämpfen, deshalb gibt es ab diesen Monat auch Securities zur Entschärfung der Situation. Im Moment sind die Reaktionen, aber ausgeglichen.

Neben dem Nehmen von Ängsten versuchen die Mitarbeiter Fragen zu dem blau-gelben Strompreisrabatt zu beantworten, sowie für allgemeine Fragen, wie Anbieterwechsel, zur Verfügung zu stehen. Die Gespräche sind oft sehr lange, da viele Menschen gleich für mehrere Personen, wie Schwiegereltern oder Eltern, nachfragen kommen. Manche Menschen kommen auch zweimal am selben Tag, um sich beruhigen zu lassen. Dadurch entstehen bis zu eineinhalb Stunden lange Wartezeiten. Aufgrund der langen Stehzeit in der Sonne wurden Sitzbänke vor dem Infobüro aufgestellt.

Im vergangenen Monat hat die EVN Info Tours durch 40 Gemeinden in ganz Niederösterreich gemacht. Die letzten zwei Wochen war der Bus im Weinviertel unterwegs. Der Bus ist für ältere und nicht internetaffine Menschen, welche nicht die Möglichkeit haben nach Mistelbach zu kommen, sowie Menschen mit Sprachbarrieren gedacht, um ihre Fragen zu beantworten.

Der Andrang beim Infobus und in den Service Centern wurde zusätzlich durch den Stromsparseptember verstärkt. Die EVN hofft auf Besserung im Oktober. Zurzeit muss Fritsch jedoch oft noch bis 20 Uhr nacharbeiten. Daher werden gerade neue Mitarbeiter bei der EVN gesucht.

