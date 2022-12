Lebensberatung bietet Hilfe in allen Lebenslagen

Werbung

Neue Chefin bei der Familien- und Lebensberatungsstelle auf.leben in Mistelbach und Wolkersdorf: Maria Sukup tritt in den Ruhestand, Susanne Fally übernimmt die Beratungsstellen in der Franz Josef Straße 16 bzw. in der Wolkersdorfer Mittelstraße 40.

Das ist aber nicht der einzige Wechsel im Berater-Team: Auch Angela Siquans tritt ihren Ruhestand an, neu im Team sind Karina Kraus und Gabriele Gruber ab Jänner.

Die Angebote der Ehe-, Familien und Lebensberatung kann kostenlos genutzt werden.

„Während der Pandemie war es der immense Druck, der hauptsächlich auf den Frauen gelegen ist, der uns beschäftigt hat“, erzählt Maria Sukup: „Homeoffice, Homeschooling, die Kinder den ganzen Tag zuhause – viele waren da überfordert.“

Und jetzt, nach Lockdowns und gezwungenem Zusammenleben auf engem Raum mehren sich die Scheidungsberatungen, nicht nur jene, die bei Scheidungen mit betroffenen Kindern von Gesetzes wegen absolviert werden müssen.

www.beziehungaufleben.at

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.