lgm-Obfrau Buryan: „Ein Büro am Hauptplatz“

„Früher hat die Leistungsgemeinschaft Mistelbach lgm hauptsächlich den Handel vertreten“, sagt lgm-Obfrau Sabine Buryan: „Künftig werden wir Tourismus, Gastronomie, Dienstleister und Wirtschaft vertreten.“ Möglich wird diese neue Schwerpunktsetzung dadurch, dass ab 1. April der Tourismusverein Mistelbach in der lgm unter neuem Namen aufgehen wird: „Wir Mistelbach“, soll künftig die Entwicklung der Stadt umfassend im Blick haben.

Das ist auch dringend notwendig: „Rabattschlachten bei Einkaufsnächten funktionieren heute nicht mehr. Und die Corona-Pandemie hat den Trend der Internetbestellung noch geboostert“, weiß Buryan: Erfahrungen auch aus anderen Städten zeigen, dass nicht Rabatte, sondern Entertainment und Wohlfühlfaktor Besucher und Kunden anlocken: „Da kommt uns die Fusion von Wirtschaft und Tourismus entgegen. Die Zukunft sind Aktionen mit Shopping, Gastro-Angeboten, Unterhaltung und Kinderbetreuung bzw. Angebote für die Jungen.“ Die Einkaufstage mit verlängertem Freitagsmarkt könnten hier ein Kristallisationspunkt sein, an dem weiter gearbeitet werden kann.

Wir wollen mit „Wir Mistelbach“ ein Verein sein, bei dem jeder dabei sein will!“ Sabine buryan Obfrau lgm und „Wir Mistelbach“

Umsetzen soll die Ideen von „Wir Mistelbach“ weiterhin die MiMa Mistelbach Marketing GmbH, deren Gesellschafter neben der Stadtgemeinde als Hauptgesellschafter die lgm bzw. „Wir Mistelbach“ ist, wobei die Gesellschafter - wie schon bisher - die Richtung vorgeben werden. Konkret ausgearbeitet wird die Neuorientierung der MiMa bei Workshops, die im März starten, angesichts der anstehenden Aufgaben wird sicher auch das Budget der Stadtmarketing-Gesellschaft ein Thema sein. Denn mit dem derzeitigen Personalstock alleine werden zusätzliche Aufgaben im Bereich der touristischen Angebotsentwicklung nicht machbar sein.

Lgm bzw. „Wir Mistelbach“ hat sich bereits auf die neuen Anforderungen eingestellt und Gastronomen und Touristiker in den Vorstand geholt.

Wo sieht Sabine Buryan „Wir Mistelbach“ in einem Jahr? „Mein Wunsch wäre, dass die MiMa dann in Mistelbach jeder kennt und man es mit einem Gesicht verbindet und dabei ein positives Gefühl hat. Die MiMa muss ein Sympathieträger sein“, sagt die Obfrau: „Ich hätte gerne einen Standort im Zentrum, der für jeden, der in die Stadt kommt, sofort sichtbar ist.

Wo es Informationen im Schaufenster gibt und wo man reingehen kann und ein freundliches Gesicht findet, das man von Veranstaltungen und aus den Medien kennt, das freundlich ist und das einem kompetent weiter hilft.“

Bei Aktionen arbeiten alle zusammen

„,Wir Mistelbach“ gibt‘s zwar erst ab April, wir leben die neue Marke aber schon jetzt“, sagt Buryan: Die Impfstraße im Kleider Bauer im Advent und die derzeit laufende Valentins-Pärchen-Aktion seien Beispiele für die neue Zusammenarbeit aller Player, die weit über die Grenzen des Handels alleine hinausgeht.

Derzeit hat der Verein rund 70 Mitglieder: „Wir würden uns aber wünschen, dass jeder Wirtschafts- und Tourismusbetrieb in Mistelbach dabei ist. Und wir wollen mit „Wir Mistelbach“ ein Verein sein, bei dem jeder dabei sein will.“

