„Wir sorgen dafür, dass die Kinder gut versorgt sind, bieten ihnen einen sicheren Rahmen, Stabilität und Strukturen“, sagt Michaela Scharmitzer, Leiterin der Kinderwohngemeinschaft KiWoGe in Mistelbach.

Im Kolpinghaus beim Wifi finden bis zu zehn Kinder und Jugendliche eine neue Heimat, deren Eltern sich aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr um sie kümmern können. Betreut werden die Kinder von acht Pädagoginnen, hier finden sie eine neue Heimat.

Im Rahmen der Aktion „Licht ins Dunkel“ unterstützt die NÖN die Sanierung der Räumlichkeiten: „Das Haus wurde Anfang der 1970er-Jahre errichtet und war durchgehend in Betrieb“, sagt Scharmitzer: „Entsprechend war es sanierungsbedürftig.“

Die Räumlichkeiten der KiWoGe sind mittlerweile fertig, derzeit wird noch am Außenbereich und in anderen Teilen des Hauses renoviert. Seit dem Umbau haben alle Kinder ein Einzelzimmer und eigene Nasszellen in ihren Wohnbereichen, neu ist auch ein direkter Zugang zum Garten.