Lichterkette für Opfer der Corona-Pandemie

42 Menschen sind im Bezirk seit Beginn der Corona-Pandemie am Virus gestorben, vier alleine im Dezember.

Um dieser Opfer des Virus zu gedenken, organisierte Gemeinderätin Martina Pürkl am Sonntag, 19. Dezember, parallel zur Großveranstaltung in Wien, eine Lichterkette am Mistelbacher Hauptplatz, zu der 100 Menschen kamen.

Pürkl wollte diese Veranstaltung dezidiert als unparteilich sehen, deshalb wurde auch auf das obligatorische Foto mit Politikern verzichtet – im Mittelpunkt stünden die Menschen, so Pürkl.

Warum die Lichterkette in Mistelbach? „Für 15 Minuten stillen Gedenkens nach Wien zu pendeln, ist in Zeiten von Corona und Klimawandel keine Option“, sagt Pürkl. Außerdem müsse ein starkes Gegenzeichen zu den lauten und nicht gesetzeskonformen Demonstrationen gesetzt werden, findet Pürkl.