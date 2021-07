Jahrelang war Stadtrat Helmut Jawurek Partnerschaftsreferent der Städtepartnerschaft zwischen Mistelbach und Neumarkt in der Oberpfalz. Seit dem vorigen Jahr ist Lissy Walter neue Referentin für die seit 38 Jahren bestehende Partnerschaft der beiden Städte. Jetzt war sie gemeinsam mit einer Abordnung aus Neumarkt in der Oberpfalz zu ihrem Antrittsbesuch in der Bezirkshauptstadt. Die neue Partnerschaftsreferentin im NÖN-Interview.

NÖN: Warum ist Ihnen die Städtepartnerschaft mit Mistelbach wichtig?

Lissy Walter: Die Städtepartnerschaft Neumarkt-Mistelbach gibt’s für mich schon fast, solange ich denken kann. Ein Jahr nach der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde wurde mein Papa in den Neumarkter Stadtrat gewählt. Von da an war Mistelbach Thema bei uns in der Familie. Meine Eltern waren einige Male zu Besuch im Weinviertel und ebenso waren die Mistelbacher gerne gesehene Gäste bei uns. Daher kennen mich bereits seit vielen Jahren ältere Mistelbacher als die Tochter vom früheren Stadtrat Andreas Betz.

Was sind Ihre ersten Erinnerungen an diese Partnerschaft?

Walter : Ich selbst war das erste Mal im September 1989 mit meinem jetzigen Mann Albert Walter in Mistelbach. Er ist ja der Kapellmeister der Blaskapelle Pölling, die schon seit Beginn der Städtepartnerschaft freundschaftliche Beziehungen mit der Stadtkapelle Mistelbach pflegt. Das ist auch ein Grund, warum mir die Städtepartnerschaft so wichtig ist: weil seit dieser Zeit viele persönliche Freundschaften gewachsen sind. So waren zum Beispiel wir bei einem Musikerfreund zur Hochzeit in Mistelbach eingeladen und umgekehrt waren einige Musiker der Stadtkapelle vor 25 Jahren bei uns auf der Hochzeit.

Was ist es, das die Städtepartnerschaft Neumarkt-Mistelbach ausmacht? Warum passen bayrisches Bier und Weinviertler Wein so gut zusammen?

Walter : Die Neumarkter und Mistelbacher passen deswegen auch so gut zusammen, weil’s viele Gemeinsamkeiten gibt. Beide Städte liegen in einer eher ländlich geprägten Gegend. Es gibt keine Sprachbarriere, und vor allem haben die Weinviertler und die Oberpfälzer eine sehr ähnliche Mentalität. Auch der Humor ist ziemlich der gleiche. Ich würde sagen, man versteht sich einfach und es passt.

38 Jahre Städtepartnerschaft: Wohin soll/muss sich diese Partnerschaft entwickeln?

Walter : Das Allerwichtigste für eine florierende Partnerschaft der beiden Städte ist aus meiner Sicht, dass sich die Kontakte nicht nur auf offizieller Ebene abspielen, sondern viele Menschen hier und dort sich auf Vereinsebene und auch privat begegnen und sich dadurch besser kennenlernen.

Haben Sie den Eindruck, dass er von der Jugend weitergetragen wird?

Walter : Ich bin mir sicher, dass diese Freundschaften auch von der Jugend weitergetragen werden, wenn die jungen Leute in den unterschiedlichsten Bereichen in die Städtepartnerschaft mit einbezogen werden. Diese kleinen „Kontakt-Pflänzchen“ haben leider durch die Corona-Pandemie massiv gelitten. Umso wichtiger ist es, sobald die Situation es zulässt, den gegenseitigen Austausch zu fördern und zu forcieren. Ich will gerne meinen Beitrag dazu leisten und freue mich schon heute auf viele künftige Begegnungen.

Was wird die nächste Aktivität der Neumarkter in Mistelbach sein?

Walter : Mein nächster Besuch in Mistelbach ist ja bereits für das Abschlusswochenende der Sommerszene 2021 in Mistelbach geplant. Dann wird es, statt am Hauptplatz, in der Sommerszene ein Kirtags-Wochenende mit Neumarkter Bieranstich geben. Wie eigentlich traditionell beim Mistelbacher Stadtfest.