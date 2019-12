Seit 2005 ist die „Liste aktiver Bürgerinnen und Bürger“ - kurz LaB - im Gemeinderat vertreten. Nun, vor ihrem vierten Antritt bei Gemeinderatswahlen, schlägt die Liste neue Wege ein.

„Wir treten erstmals nicht als Kollektiv an, sondern mit mir als Spitzenkandidaten. Meine Kollegen haben mich dazu gewählt“, so Friedrich Brandstetter, der sich bisher als Obmann eingebracht hat und noch nicht im Gemeinderat vertreten war. Seine Frau, Stadträtin Anita Brandstetter, wird nicht mehr zur Wahl stehen. „15 Jahre sind genug!“, begründet die Klubsprecherin, die aber weiterhin mitarbeiten wird. Mit Patrick Lehnert steht ein neuer Name auf der Liste, Gemeinderat Erwin Netzl wird erst auf Platz neun zu finden sein.

"Wir wollen stärker werden"

„Wir haben bei diesen Wahlen ein ehrgeiziges Ziel: Wir wollen stärker werden“, so Friedrich Brandstetter, der das neue Wahlprogramm präsentierte. Ein großer Punkt ist dabei das Thema Umwelt- und Klimaschutz: Die Förderung von Photovoltaikanlagen und emissionsfreiem Verkehr stehen dabei für die LaB ganz oben auf der Agenda.

Auch in Sachen Infrastruktur und Stadtentwicklung - sprich die Sanierung der Kanalisation und von Straßen, die Förderung von Rad- und Fußverkehr und die Gestaltung der Katastralgemeinden - sehen die Listen-Mitglieder Nachholbedarf. „Die ÖVP hat seit 75 Jahren die Absolute in Mistelbach. Sie ist behäbig geworden“, urteilt Brandstetter. Und er ortet Fehlentscheidungen bei der schwarzen Stadtleitung, vor allem was den Umgang mit Bürgern angeht.

„Was ist vom ersten Bürgerbeteiligungsprozess zur Hauptplatzgestaltung schon umgesetzt worden? Die ÖVP hat das Vertrauen der Bürger verspielt“, fällt Brandstetter ein hartes Urteil. „Wir fordern die Einsetzung von Bürgerräten. Auch Bürgerversammlungen in den Katastralgemeinden und Fragerunden im Gemeinderat wären eine gute Möglichkeit. Bei Projekten sollten die Bürger ehrlich eingebunden werden“, fordert er von der ÖVP mehr Redlichkeit gegenüber den Bürgern. Und auch im Gemeinderat fehlt es ihm an Transparenz: Durch die beschlossene Geschäftsordnung sei der demokratische Prozess gelähmt worden.

Dennoch ortet Brandstetter Erfolge der Oppositionsarbeit der LaB: „Viele unserer Ideen wurden abgeschmettert, aber nicht alle. So wurden Bäume und Sträucher gepflanzt, die ÖVP muss durch unser Insistieren in Sachen Finanzen genauer arbeiten und wir haben Videoaufzeichnungen der Gemeinderatssitzungen ermöglicht“, gibt Brandstetter Beispiele. Für ihn ist klar: Die LaB ist, getreu ihrem Slogan, die einzige Alternative für Mistelbach.

