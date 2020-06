Wieder Ärger wegen Entladearbeiten am Lokalbahnhof: Denn die Zöchling-Lkws schleppen momentan Unmengen an Schmutz von der Entladestation der mit Reststoffen aus der Müllverbrennung beladenen Waggons auf die öffentlichen Straßen - was auch zu einer vermehrten Staubbelastung führt.

„Untragbar“, finden Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP), Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ) und Umweltstadträtin Martina Pürkl (Grüne) bei einem Lokalaugenschein. Das Problem: Bis zur Vorwoche hatte hier auch die Firma Bernegger ihr Untergrundmaterial für Windräder entladen - die NÖN berichtete. Allerdings waren die entladenen Kiescontainer um einiges schwerer, als die Zöchling‘schen Verbrennungsrückstände. Die Folge: Der betonierte Untergrund brach teilweise. Um ihn wieder zu befestigen, wurde von den Bernegger-Arbeitern Schotter auf den Beton aufgebracht. Und der verteilt sich jetzt, nachdem es darauf geregnet hat, auf den öffentlichen Straßen und führt zu Schmutz und Staub.

„Die Berneggers haben die Sauerei am Lokalbahnhof angerichtet, die müssen sich auch um die Reinigung der Straßen kümmern. Wir können da nichts dafür!“ Hans Zöchling, Transportunternehmer und Deponiebetreiber

„Wir haben im Frühjahr den Entladestreifen neu betonieren lassen“, sagt Peter Schmidt, der bei der Bahn für die Verwaltung des Platzes zuständig ist. Vom schlechten Zustand bzw. der daraus resultierenden Staubbelastung wusste er bis dato nichts: „Eigentlich hätte kein Lkw-Fahrer den Platz verlassen dürfen, wenn er die Straßen so verschmutzt“, schüttelt er den Kopf.

Nach dem Gespräch mit der Stadtgemeinde leitete er in die Wege, dass der aufgebrachte Schotter wieder entfernt wurde, damit augenscheinlich wird, welche Schäden durch die Entladung der Bernegger-Container entstanden sind. Und ob der Entladeplatz auch entsprechend der Umweltschutzauflagen sicher ist.

Nachdem der Stadt in Verhandlungen gelungen war, die Entladung der Materialien für den Windraduntergrund auf den Rübenlagerplatz Paasdorf zu verlegen, wollen Stubenvoll, Reiskopf und Co jetzt in weiteren Verhandlungen mit Zöchling erreichen, dass auch dieser seinen Umladeplatz weg vom Lokalbahnhof mitten in der Stadt verlegt: „Optimal wäre es, wenn die Entladung in der Nähe der Deponie an der Straße nach Wilfersdorf erfolgen würde“, sagt Stubenvoll.

Diese Option war bereits einmal, nach der UVP für die Deponieerweiterung, diskutiert worden - damals aber noch ohne verkehrstechnischer Wirkung der Umfahrung Mistelbach. Damals hatten Einsatzorganisationen Einwände wegen zu langer Schließzeiten der Bahnhofskreuzungen erhoben. „Das müssen wir uns noch einmal ansehen“, sagt Stubenvoll.

Plan B wäre die Verlegung der Entladestelle zum Rübenplatz Paasdorf - was die Zustimmung der Paasdorfer und der Rübengemeinschaft voraussetzt. In beiden Fällen müssten die neuen Entladestellen entsprechend umweltverhandelt werden.

Transportunternehmer und Deponiebetreiber Hans Zöchling erfuhr von der NÖN von den Problemen und ist grundsätzlich, was eine Entladung an der Bahntrasse Richtung Wilfersdorf betrifft, gesprächsbereit: „Wir sind da dran, aber es geht nichts weiter“, sagt er: „Wir würden da beim Bau einer Entladestelle mitzahlen“, sagt Zöchling.

Folgekosten aus der Verschmutzung der Straßen will er sich aber nicht aufdividieren lassen: „Die Berneggers haben die Sauerei am Lokalbahnhof angerichtet, die müssen sich auch um die Reinigung der Straßen kümmern. Wir können da nichts dafür“, gibt er sich in dieser Hinsicht hart. „Wir entladen dort seit zwölf Jahren und es war bisher kein Problem. Wir waren immer sehr konsensorientiert.“ Ein Gespräch mit dem Bürgermeister wird folgen.