Nationalrätin Eva-Maria Himmelbauer (ÖVP) besuchte am Freitag das Bezirkspolizeikommando bzw. die Polizeiinspektion Mistelbach.

Ziel des Besuchs war es, sich ein Bild über die aktuellen Herausforderungen der Polizeiarbeit zu machen. Die Abgeordnete ist in regelmäßigen Abständen im Bezirk Mistelbach bei Unternehmen, Vereinen, Einsatzorganisationen unterwegs. „Es ist mir wichtig in engem Kontakt mit den einzelnen Organisationen, wie der Polizei, zu stehen. Nur so erfährt man direkt welche Maßnahmen es von Seiten der Politik braucht“, verrät die Abgeordnete, die auch im Innenausschuss des Parlaments sitzt.

Bezirkspolizeikommandant Florian Ladengruber informierte die Abgeordnete über den Stand der Dinge im Polizeiwesen, führte sie anschließend durch die Dienststelle..