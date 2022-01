Mistelbach: Luca wurde am Klinik-Parkplatz geboren

Im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf hatte es ein Baby besonders eilig. Am Dienstagmorgen setzten bei Ileana Rusti die Wehen ein. Ihr Mann brachte sie eilig ins Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf, aber so lange wollte das Baby nicht mehr warten. Bereits während der Fahrt ins Klinikum bemerkten die Eltern, dass das Kind nicht mehr lange auf sich warten lässt. Am Parkplatz angekommen, informierte der werdende Vater rasch den Security-Mitarbeiter und den Portier, welche sofort die Hebammen verständigten. „Es ging alles so schnell, plötzlich war das Kind da“, berichtete der Security-Mitarbeiter Karlheinz Schmelzer.

Luca Rusti kam um 7.50 Uhr im Auto am Parkplatz vor dem Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf zur Welt. Luca war bei der Geburt 50 Zentimeter groß und wog 3365 Gramm. Es ist das vierte Kind der glücklichen Eltern aus Hohenau. Sie freuen sich einen gesunden Jungen auf die Welt gebracht zu haben, welcher einen ereignisreichen Start ins Leben hatte.

„Manchmal sind die zu Hause einsetzenden Wehen so heftig, dass die Geburt ungewöhnlich schnell voran schreitet. Wir sind froh, dass Luca gesund zur Welt gekommen ist und es Mutter und Kind gut geht“, so Gyn-Primar Felix Stonek.

