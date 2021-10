Lucas Wieser kämpft um Ninja-Titel

Lucas Wieser ist zum ersten Mal Teilnehmer bei „Ninja Warrior Austria“ und steht sogleich im Finale.

Der 28-Jährige ist schon seit seiner Jugend sportbegeistert. Mit zwölf Jahren war er das erste Mal in einer Kletterhalle. Vor ca. fünf Jahren begann er mit Krafttraining. Das wurde ihm dann aber zu langweilig. Durch ein Youtube-Video ist er auf Calisthenics gestoßen. Calisthenics beschreibt Eigengewichtstraining, das oft mithilfe von Barren oder Stangen ausgeführt wird.

Wieser meint, dass ihn dieses Training ideal auf den Ninja Warrior-Wettbewerb vorbereitet hat. „Es ist trotzdem nur eine Momentaufnahme. Man muss in der Situation einfach funktionieren und hat keine zweite Chance“, meint der Sportler über den Wettbewerb. Genau das gefiele ihm aber an der Puls 4-Show.

Zwei bis drei Stunden Sport täglich

Der Mistelbacher ist im Masterstudium Pflegewissenschaft und arbeitet in einer anästhesiologischen Intensivstation in Wien. Wenn er nicht studiert oder arbeitet, trainiert er. Im Durchschnitt mache er täglich zwei bis drei Stunden Sport. Er trainiere hauptsächlich zuhause mit seiner Freundin. Außerdem nutzt er gerne den Calisthenics-Park in Wolkersdorf.

Die Ernährung ist besonders im Sport ein wichtiger Bestandteil. Wieser ist seit Jahren überzeugter Veganer. Wichtig sei, laut dem Sportler, selbst zu kochen und auf eine abwechslungsreiche Ernährung zu achten. Wieser macht regelmäßig bei Hindernisläufen mit. Auch bei der nächsten Staffel Ninja Warrior möchte er wieder dabei sein.