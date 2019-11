Lukas Rapp singt Titelrolle im Musical .

Es wird wieder ein musikalischer Leckerbissen werden: Zwischen 20. März und 4. April 2020 wird der A Capella Chor Weinviertel im Rahmen des Musiktheaters Mistelbach das Lloyd-Webber-Musical „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“ in deutscher Fassung auf die Bühne des Mistelbacher Stadtsaales bringen.