Markus Dittrich ist neuer Chef der Notärzte

Anfang Jänner hat Markus Dittrich die Leitung der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin des Landesklinikums Mistelbach übernommen. Der Badener Arzt folgte nach fast 35 Jahren Langzeitprimar Friedrich Marian als Vorstand nach. Neben der Leitung der Fachabteilung ist Dittrich auch der Chef der Notärzte.

Gemeinsam mit Bezirksarzt Oberarzt Willfried Krieger begrüßte Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Clemens Hickl den neuen Primar an der Rot-Kreuz Bezirksstelle. „Seitdem der Notarztstützpunkt an der Bezirksstelle Mistelbach in Betrieb ging, arbeitet das Rote Kreuz Mistelbach sehr intensiv mit der Fachabteilung für Anästhesie und Intensivmedizin zusammen“, sagt Rot-Kreuz Chef Clemens Hickl. Nicht nur der tägliche Dienstbetrieb, sondern vor allem auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung und das Großeinsatzmanagement erfordern eine intensive Zusammenarbeit von Ärzten mit den Fachkräften unserer Rot-Kreuz Bezirksstelle.

„Wir freuen uns über das erste Kennenlernen und einen ersten Erfahrungsaustausch und wünschen ihm alles Gute, viel Erfolg und Freude für seine Aufgaben als Chef des Notarztstützpunktes und als Vorstand“, so Hickl.

