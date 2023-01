Martin Kromer geht, das Körbel aber bleibt

Werbung

„Für den Bioladen habe ich einen Nachfolger gefunden und somit kann ich mich sehr darüber freuen, dass mein Lebenswerk in gute Hände übergeben wird“, betont Kromer.

Begonnen hatte er vor 19 Jahren, als er seinen sicheren Beamtenjob in der Zollverwaltung an den Nagel gehängt und den Schritt in die Selbständigkeit gewagt hat, den er bis heute nicht bereut hat.

Sein Bioladen wurde mehrmals zum besten Fachgeschäft NÖs und zum beliebtesten Nahversorger des Weinviertels gewählt. Wirtschaftskammer-Referentin Katharina Gnasmüller überreiche eine Dank- und Anerkennungsurkunde der Wirtschaftskammer NÖ zur Schließung des Lokals. Jetzt wird umgebaut, der neue Besitzer wird später neu eröffnen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.