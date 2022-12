Mehr sexuelle Gewalt als Folge der Pandemie

Endlich mehr Platz für das Kinderschutzzentrum „die möwe“: Seit 2003 ist die Einrichtung in Mistelbach, seit 2014 am heutigen Standort in der Gewerbeschulgasse. „Wobei es immer noch Leute gibt, die uns in der Kreuzgasse suchen“, schmunzelt Evelyne Ernst, Geschäftsführerin der Mistelbacher „die möwe“.

Jetzt hat das Kinderschutzzentrum einen Raum zu den bestehenden Räumen dazubekommen, um die Angebote zwischen Prozessbegleitung, Krisenintervention und klinisch-psychologischer Diagnostik noch besser bewerkstelligen zu können. Denn mittlerweile wurde der Platz sehr knapp.

Der Großteil der Fälle, die bei „die möwe“ in Mistelbach auflaufen, sind solche mit sexueller Gewalt (29 Prozent) und Vernachlässigung und psychische Gewalt (22 Prozent), überwiegend betroffen sind davon Mädchen (77,5 Prozent). Insgesamt bereuten Ernst und ihr Team 2021 630 Klienten aus dem gesamten Weinviertel. „Langsam kommen Inzestfälle auf uns zu, wo beispielsweise der unter 14-jährige Sohn die Schwester missbraucht“, schildert Ernst. Eine herausfordernde Aufgabe, da auch Täter- und Opferarbeit getrennt werden müssen.

„Das sind verzögerte Pandemie-Folgen“, ergänzt Geschäftsführerin Hedwig Wölfl. Ein Effekt, der sich übrigens durch alle Missbauchs-Sparten zieht. „In der Pandemie haben die Lehrer gefehlt, die Auffälligkeiten bemerkt haben. Das hat uns schon Sorgen gemacht.“ Die meisten Klienten sind zwischen sieben und 14 Jahre alt.

Es gibt aber auch Fälle von sexueller Gewalt in Schulen, die nicht angezeigt werden, weil die Betroffenen das Schuljahr positiv abschließen wollen: „In Kindergärten haben wir im Weinviertel noch keine Fälle“, sagt Ernst.

Förderungen stagnieren: Finanzierung macht Sorgen

Im Einsatz ist in Mistelbach ein Team von neun Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Therapeutinnen, die auch den Standort in Gänserndorf mitbetreuen.

Sorgenfalten bereitet „möwe“-Geschäftsführerin Hedwig Wölfl die Finanzierung: Die Kosten steigen, die Förderungen der Förderstellen stagnieren, über Spenden müssten große Teile des Angebotes finanziert werden: „Eigentlich ein Skandal, dass sowas nicht ausschließlich vom Bund gezahlt wird“, findet Kinderarzt und Stadtrat Friedrich Brandstetter, der mit Bürgermeister Erich Stubenvoll und dem Sozial-Gemeinderatsausschuss „die möwe“ in Mistelbach besucht hat.

