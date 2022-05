Mistelbach: Mit E-Bike und Bürgermeister auf den Buschberg

Werbung

Bürgermeister Erich Stubenvoll begrüßte am Sonntagnachmittag die rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Radausfluges am Parkplatz der Winzerschule: „Ich freu mich, dass so viele Radbegeisterte gekommen sind, wir werden heute bei dem schönen Wetter und dank der Unterstützung der Firma spusu mit den E-Bikes den Buschberg gut und schnell erreichen!“

Mit dabei waren bei der ersten E-Bike-Radtour neben Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, Sportstadtrat Florian Ladengruber, Mistelbachs Ortsvorsteher Herbert Eidelpes und Bataillonskommandant Hans-Peter Hohlweg auch Franz und Andrea Pichler der Firma spusu, die den Ausflug auch persönlich am Rad mit ihrem Team begleiteten.

Es standen je zehn spusu Trekking E-Bikes sowie zehn spusu E-Bikes mit niedrigem Einstieg für die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung, aufgrund der großen Nachfrage war das Kontingent von zehn auf insgesamt 20 spusu E-Bikes aufgestockt worden.

Die Buschberg-Route führt über 51 Kilometer von Mistelbach über Hüttendorf, Asparn, Olgersdorf, Zwentendorf und Gnadendorf zum Buschberg und von dort aus über Niederleis, Thomasl, Ladendorf und Paasdorf zurück nach Mistelbach. Im Vorjahr hatte die Stadtgemeinde Mistelbach in Abstimmung mit der Weinviertel Tourismus GmbH vier Radrouten ins Leben gerufen, die von Mistelbach in allen Himmelsrichtungen mit unterschiedlicher Streckenführung und -länge befahren werden können. Mit der Buschberg-Route wurden nun bereits drei der vier neuen Strecken bei Radausflügen mit Bürgermeister Erich Stubenvoll befahren.

Die neuen spusu E-Bikes kamen bei allen Testpersonen aufgrund der intuitiven einfachen Bedienbarkeit und dem leistungsstarken Antrieb sehr gut an. Die gesamte Gruppe kam gut gelaunt und zügig voran und der Buschberg war schnell erreicht.

Marianne Fenz, eine der Teilnehmerinnen aus Kettlasbrunn, gab die allgemeine Begeisterung gut wieder: „Mit dem E-Bike ist sogar eine weite steile Strecke zum Buschberg kein Problem mehr. Es hat mir großen Spaß gemacht, das E-Bike entlang der Strecke in verschiedenen Situationen zu testen und ich bin dank dieser Erfahrung zum E-Bike-Fan geworden!“

Nach einem kurzen Aufenthalt in der Buschberghütte bei Familie Ulbinger wurde das zweite Teilstück in Angriff genommen. In Eggersdorf gab es eine weitere Einkehr bei Florian Pokorny im Selbstbedienungsimbiss Casablanca, wo seit April spusu E-Bikes für Testfahrten zur Verfügung stehen. Von Eggersdorf war es dank der E-Power nur noch ein Katzensprung zurück nach Mistelbach, wo bei einem abschließenden Heurigenbesuch in der Winzerschule die eigenen Batterien mit Heurigenschmankerln wieder aufgeladen werden konnten.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.