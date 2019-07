Der 59-jährige Weinviertler war nach einem Sturz in einen entgegenkommende Pkw geschlittert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.

Laut Polizei war der Zweiradfahrer auf der L3062 in einer Rechtskurve gestürzt. In weiterer Folge rutschte er über die Fahrbahnmitte in das Auto eines 30-Jährigen aus dem Bezirk Mistelbach.