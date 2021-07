Der Unfall ereignete sich um 6 Uhr morgens: Der 21-jährige Motorradfahrer war auf der L35 von Mistelbach Richtung Wilfersdorf unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Mistelbach einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung.

Der Autofahrer bog nach links in ein angrenzendes Feld ab, dabei kam es zur Kollision: Der Motorradlenker wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Mistelbach gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen.