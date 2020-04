Das Unternehmen verkauft Herrenmode in insgesamt 14 Filialen, berichtet der der Österreichische Verband Creditreform (ÖVC).

"Die Insolvenzursachen liegen in der Covid-19-bedingten Schließung und den damit verbundenen Umsatzeinbrüchen", sagt ÖVC-Geschäftsführer Gerhard M. Weinhofer:

Es sind 42 Dienstnehmer und über 40 Gläubiger betroffen. Die Aktiva betragen ca. 115.000 Euro und stehen Passiva von rund 1,4 Mio. Euro gegenüber.

Das Unternehmen soll zumindest kurzfristig für den Abverkauf fortgeführt werden. Eine langfristige Fortführung ist angesichts der zu erwartenden Preisschlachten im Handel nach dem Wiederaufsperren, der dann notwendigen Rückkehr der Mitarbeiter von der Kurzarbeit verbunden mit den vollen Personalkosten eher zweifelhaft.

Bereits in der Vorwoche die Insolvenz anmelden musste die Bekleidungskette Colloseum mit einer Filiale in der M-City. Die Insolvenzursachen liegen den Angaben zufolge in der Insolvenz der deutschen Muttergesellschaft F1RST Retail AG in Oberhausen. Den Aktiva von rund 6,1 Mio. Euro stehen Passiva von rund 7,7 Mio. Euro gegenüber.