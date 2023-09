Münzen aus dem Dreißigjährigen Krieg kehrten heim

Im Jahr 1938 bauten Otto und Maria Pemsel ihr Geschäft am Adolf-Hitler-Platz 33, dem heutigen Hauptplatz in Mistelbach, um. Dabei wurde in einer Wand ein Topf mit Silbermünzen gefunden. Historiker Herbert Mitscha-Märheim vermittelte den Fund zur Reinigung und Bestimmung an das Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums: Laut Fundbericht wurden die 288 Münzen nach 1639, also mitten im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), aber noch vor dem Schwedeneinfall im Weinviertel 1645, vergraben.

Die Finder widmeten Topf und Gepräge dem Heimatmuseum Mistelbach, seit dem Abzug der Russen findet sich der Münzschatz allerdings nicht mehr in den Beständen des Heimatmuseums bzw. des Stadt-Museums, das daraus hervorgegangen ist.

Bevor die Münzen übergeben wurden, entnahmen die Pemsels dem Münzfund allerdings je einen gemischten Münzsatz für ihre damals drei Kinder als Erinnerung an den Fund. Ein Drittel dieser Münzsätze kehrte jetzt in das Stadt-Museum zurück: Renate und Rainer Magoley übergaben die sieben Münzen des Münzsatzes von Pemsel-Tochter Margaretha Emma (1920-2013) anlässlich Rainer Magoleys 80. Geburtstags an Museumsleiter Alfred Englisch: Es handelt sich dabei um Münzen aus der Zeit zwischen 1610 und 1632, die teilweise sehr gut erhalten sind. „Auf den historischen und den Sammlerwert sind wir sehr stolz und der Familie Magoley sehr dankbar“, sagt Englisch.

Was ist mit den anderen beiden Münzsätzen passiert? Der Münzsatz von Sohn Otto Pemsel ist verschollen, Helmut Pemsel konnte sich an diesen gar nicht erinnern - Ende der 1930er-Jahre war er gerade mal zehn Jahre alt. Und Sohn Christian war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren.

Die Münzen sind bereits digitalisiert und in der Münz-Datenbank des Stadt-Museums Mistelbach erfasst und beschrieben.

Einblicke in die Arbeit des Stadt-Museums und seines engagierten Teams gibt es am 16. September beim Tag der offenen Tür im Stadt-Museum hinter dem Stadtsaal. Dann erscheint auch die Broschüre „125 Jahre Archiv des Stadt-Museums“.

Wie war das Stadt-Museum entstanden? In den 1980er-Jahren war das Heimatmuseum im Barockschlössl aufgelassen worden, die Bestände wurden in diverse Lager in und um Mistelbach verstreut. Ende der 1990er-Jahre begann eine beherzte Truppe, diese wieder an einem Ort zu konzentrieren, die Objekte zu registrieren, zu digitalisieren und zu restaurieren. Bald fanden sie eine Unterkunft im alten Wasserwerk hinter dem Stadtsaal, wo sich jetzt ihre Bestände sammeln. Denn nebenbei hatte das Team begonnen, neue Objekte für die Zukunft zu sichern.