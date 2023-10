Musikalischer Spaziergang mit dem „Chor con Cor“

Am 15. Oktober heißt es also wieder „Mistelbach klingt“. Um 14 Uhr startet der Chor beim Haupteingang des Mistelbacher Bundesschulzentrums mit seinen musikalischen Darbietungen. Anschließend spazieren Musiker und Publikum zusammen durch Mistelbach, um unterschiedlichste Plätze in Konzertbühnen zu verwandeln. Hits der letzten zehn Jahre sind ebenso mit im Gepäck wie auch Neues. Beim musikalischen Spaziergang dürfen natürlich auch bekannte Volkslieder nicht fehlen.

Stimmbildnerin Astrid Krammer und Chorleiter Karl Seimann haben sich heuer auch etwas ganz Besonderes für das Publikum ausgedacht.

Die Route des diesjährigen „Mistelbach klingt 3.0“ startet um 14 Uhr beim Bundesschulzentrum. Anschließend geht es über die Liebesallee zum Generationenspielplatz. Die letzte Station ist bei der Kirche Maria Rast, wo sich der Chor con Cor auf einen gemütlichen Ausklang mit seinem Publikum freut.

Die musikalische Veranstaltung findet bei freiem Eintritt statt.

Weitere Informationen unter www.chorconcor.at und auf der Facebook-Seite des Chor con Cor.