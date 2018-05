„Meinem Mandanten geht es schlecht“, sagt der St. Pöltner Anwalt Roland Schöndorfer. Er verteidigt den 18-Jährigen, der am 9. Mai mit einer russischen Schrotflinte auf einen Schüler des Bundesschulzentrums gefeuert hatte.

„Größtes Problem ist die Suizidgefahr“, sagt der Anwalt, sie sei ja auch auslösendes Momentum für den Beinahe-Amoklauf des jungen Mannes gewesen. Wobei: Ein Amoklauf sei nie geplant gewesen, sagt Schöndorfer. Sein Mandant habe sich immer nur selbst richten wollen. „Die genaueren Umstände kann ich noch nicht ausführen, aber primäres Ziel war der Selbstmord“, habe ihm sein Mandant verraten. Dass der 18-Jährige mittlerweile in die Nervenklinik Mauer überstellt worden sei, konnte der Anwalt nicht bestätigen, deutet aber weitere Selbstmordgefahr an.

„Meinem Mandanten tut das alles schrecklich leid. Er möchte sich bei den Schülern des Bundesschulzentrums entschuldigen!“Roland Schöndorfer, Anwalt des Schützen

Hätte der junge Mann aus dem Raum Wolkersdorf tatsächlich einen Amoklauf geplant gehabt, dann hätte er sich anders vorbereitet, ist der Anwalt überzeugt: „Dann hätte er sich nicht ein Gewehr besorgt, wo man jede Patrone einzeln einlegen muss. Für einen Amoklauf braucht man eine Halbautomatik und mehr Munition“, findet Roland Schöndorfer: „Mein Mandant hatte ja nur die 25 Patronen dabei, die beim Waffenkauf dabei waren!“

Dem gegenüber glauben die Ermittler der Polizei, dass es nur deshalb zu keinen weiteren Schüssen kam, weil sich die Patrone im Lauf verkantet hatte: „Da hatten sogar die Spezialisten des Landeskriminalamtes Probleme, die wieder aus dem Lauf zu bekommen“, sagt ein Polizist.

Warum war sein Mandant so depressiv, dass er sich selbst richten wollte? „In den vergangenen Jahren war er stets am Rande der Gesellschaft, in seinen jungen Jahren musste er familiär und gesellschaftlich schon viel mitmachen“, sagt sein Verteidiger.

Warum hat er sich das Bundesschulzentrum Mistelbach für seine Tat ausgesucht? Er war ja nur ein halbes Jahr Schüler der Mistelbacher HAK: „Er kann sich das nicht erklären. Die ganze Tat ist für ihn ein Rätsel“, sagt Anwalt Schöndorfer: „Er weiß nicht, wie es dazu kam.“ Überhaupt tue ihm das Ganze unheimlich leid: „Ich weiß, das klingt flapsig. Aber es ist das, was ihn am meisten beschäftigt“, verrät Schöndorfer.

Überhaupt wäre es seinem Mandanten ein großes Anliegen, sich bei seinem Opfer und den Schülern des Bundesschulzentrums für seine Tat zu entschuldigen: primär einmal über die Medien und später dann in einem Brief. „Aber da muss man jetzt abwarten und die Gefühle der Opfer nicht verletzten“, weiß sein Anwalt.

Schütze stellt klar: Opfer war Zufallsopfer

Und sein Mandant stellt klar: Dass er auf den 19-jährigen Neusiedler geschossen habe, sei reiner Zufall gewesen: „Er war kein gezieltes Opfer“, sagt Anwalt Schöndorfer: „Ich weiß, das macht es in keinster Weise besser. Aber die Tat ging nicht gegen die Person.“ Täter und Opfer hätten sich nicht gekannt. Damit bestätigt der Schütze die Aussagen des Opfers.

„Aber mein Mandant möchte sich auch beim Schussopfer direkt entschuldigen“, sagt sein Anwalt: „Auch wenn mir klar ist, dass man das in den falschen Hals bekommen kann!“

Das Opfer wollte sich auf NÖN-Anfrage zu den Aussagen des mutmaßlichen, geständigen Täters nicht äußern.