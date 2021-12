Nach dem Lockdown: „Weihnachtsgeschäft ist gelaufen“

Ab 17. Dezember darf die Gastronomie und Hotellerie wieder Gäste empfangen. Der Lockdown endet in diesem Bereich etwas später als gedacht.

Als offizielles Lockdown-Ende wurde zu Beginn des Lockdowns eigentlich der 12. Dezember verkündet. Jedoch wurde es nun den Bundesländern überlassen, wie viel sie wann lockern wollen. In Niederösterreich darf der Handel mit 12. Dezember öffnen, Gastronomie und Hotellerie müssen noch bis 17. warten. Diese Regelung trifft bei vielen in der Gastronomie auf Unverständnis.

17. Dezember ist schon jetzt ausgebucht

Karl Polak, Chef des Haubenlokals „Zur Linde“ in Mistelbach könne die Verzögerung nicht einsehen. Das Weihnachtsgeschäft sei gelaufen und die Öffnung dringend nötig. Auf die Frage, ob er mit der Öffnung am 12. Dezember gerechnet habe, meint er: „Erhofft haben wir es, geglaubt nicht. Wir sind froh, dass wir generell aufsperren dürfen.“ Der 17. Dezember ist schon jetzt ausgebucht.

Im Hotel dürfen momentan nur Businesskunden untergebracht werden, aber auch nach Lockdown-Ende werde laut Polak wegen der fehlenden Planungssicherheit kein großer Ansturm erwartet.

Markus Bsteh vom Gasthaus mit Gästehaus Bsteh in Wulzeshofen findet: „Wir können und müssen den Virologen, Politikern und deren Aussagen und Entscheidungen vertrauen.“ Er freue sich über jeden Tag, an dem sie das Gasthaus öffnen dürfen und die Gäste verwöhnen können.

Herbert Weinwurm, Besitzer des Café „Altes Milchhaus“ in Ladendorf hätte erwartet, dass der Lockdown für die Gastronomie noch länger dauern würde. Ihn treffe der Lockdown nicht allzu hart, da er keine finanzielle Abhängigkeit von dem Betrieb habe. Er leitet das „Alte Milchhaus“ in seiner Pension. Es habe ihn aber trotzdem aufgrund von ausfallenden Weihnachtsfeiern gekostet. Die Zeit während dem Lockdown konnte er trotzdem sinnvoll nutzen: „Fad ist mir nicht geworden. Ich konnte Arbeiten an meinem Privathaus durchführen.“

Unterschiede von Handel und Gastronomie schwer verständlich

Auch Roland Krammer, Chef des Wirtshaus Neunläuf in Hobersdorf, erzählt, dass man die Zeit mit diversen Arbeiten gut nutzen konnte. Das Restaurant hat auch wieder Speisen zum Mitnehmen angeboten. Dieses Angebot wurde aber diesmal jedoch nicht sehr intensiv genutzt.

Krammer findet die Unterschiede von Handel und Gastronomie schwer verständlich. Der Lockdown sei dramatisch für den Betrieb: „Man holt sich im November und Dezember einen Polster für Jänner und Februar, weil es da ruhiger ist. Das fällt jetzt weg.“ Er erwähnt die firmeninternen Weihnachtsfeiern, die sonst immer so wichtig sind. Er bezweifelt, dass diese in dem Ausmaß nachgeholt werden würden. Monika Neustifter, Geschäftsführerin vom Hotel Neustifter in Poysdorf erzählt ebenfalls von Verlusten: „Für uns ist das Weihnachtsgeschäft gelaufen.“ Sie freue sich schon auf einen regen Betrieb.