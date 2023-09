Nach Kritik von Nachbarn: „Haben Bauprojekt an die Umgebung angepasst“

Die Kritik der Anrainer des Areals im Bereich der Kreuzung Franz-Josef-Straße und Mitterhofgasse: So ein großvolumiger Bau passt hier nicht her. Franz-Josef-Residenzen sieht das anders: „Die Straße ist geprägt durch eine Gebäudemix aus Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu großvolumigen Wohnhausanlage von diversen Wohnbaugenossenschaften.“

Schon seit Projektbeginn wollte der Bauwerber leistbaren, ressourcenschonenden und qualitätsvollen Wohnbau schaffen, sagt der Geschäftsführer von Franz-Josef-Residenzen Georg Haslinger. Vor der Projekteinreichung habe man lange Gespräche mit der Baubehörde und dem Bürgermeister geführt und Studien vorgelegt, um das Bauvorhaben abzustimmen: „Selbst die angrenzenden Nachbarn wurden über das Bauvorhaben im Vorfeld informiert“, sagt Haslinger.

Was soll eigentlich auf dem 2.300 Quadratmeter großen Areal in der Franz-Josef-Straße 73 gebaut werden? „Zwei Wohnhäuser mit je zehn familiengerechten Wohnungen, mit begrünten Gärten, Balkonen und Terrassen“, sagt Haslinger. Die Nachbarn hatten kritisiert, dass künftig unzählige Fenster in ihren bisher ruhigen Garten schauen würden und an ihrer Grundgrenze ein neun Meter hoher Klotz entstehen werde. Ausgestattet wird der Bau mit einer Luft-Wärme-Pumpe und einer PV-Anlage, Fahrradabstellplätzen und E-Ladestationen für Autos.

Die Freude bei den Anrainern über den Bau ist trotzdem endenwollend.