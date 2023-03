Nach Übergriffen: Verein fordert Suche nach Täter mit Satelliten

13. Jänner:

Ein Unbekannter versuchte, zuerst eine 21-jährige am Mistelsteig anzugreifen, wurde aber von einer Anrainerin vertrieben, gegen 17.30 Uhr attackierte er eine 14-Jährige mit einem Messer und verletzte sie an der Hand, als sie in einer Abwehrreaktion in das Messer griff.

30. Jänner:

Keine 50 Meter von ihrem Zuhause entfernt werden zwei Mädchen, sechs und zehn Jahre alt, von einem Unbekannten in der Mitscha-Straße im Bereich der Eni-Tankstelle angesprochen, Süßigkeiten wurden angeboten, dann wollte er Mann die Sechsjährige packen und in einen Lieferwagen ziehen. Die Zehnjährige begann zu schreien, zwei Passanten eilten zu Hilfe, der Täter flüchtete. Die beiden Helfer haben sich bislang nicht bei der der Polizei gemeldet.

31. Jänner:

Ein Unbekannter soll ein Kind bei der Bushaltestelle am Mistelbacher Hauptplatz mit Süßigkeiten gelockt haben, er wird von einer 17-Jährigen aus Ernstbrunn vertrieben. „Da gab es noch keine strafbaren Handlungen“, gibt sich die Polizei in diesem Fall machtlos.

3. Februar:

Ein 30-50-jähriger Mann klingelt bei einer Dame in der Südtiroler-Siedlung, redet sie mit wirrem Zeug zu und hat dabei die Hand in der Hose und spielt mit seinem Gemächt. Die Frau schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht, ein in Großkrut gefasster tschechischer Unhold hat nichts mit diesem Fall zu tun.