Bilanzbesprechung nach dem montäglichen Regenguss mit Überschwemmungen in der Vorwoche: Am 16. Juli hatte es binnen 150 Minuten zwischen 70 und 80 Millimeter geregnet. Die Mistelbacher Feuerwehren mussten zu über 20 Einsätzen ausrücken. Die Stadtgemeinde und die Ortsvorsteher betrieben Ursachenforschung.

„Grundsätzlich haben alle unsere gesetzten Maßnahmen gehalten“, sagt der für Raumordnung zuständige Vizebürgermeister Christian Balon (ÖVP). Warum sind dann trotzdem die M-City- und Billa- Parkplätze geschwommen und waren die Umfahrung Mistelbach und die Schrickerstraße in Lanzendorf wegen Wasser von den Feldern unpassierbar?

"Bodenversiegelung und falscher Fruchtanbau“

„Das liegt an zu viel Bodenversiegelung und falschem Fruchtanbau“, ist Balon überzeugt. Stichwort M-City: Das Entlastungsgerinne, eine Vorzeigemaßnahme gegen Bodenversiegelung zwischen Obi und M-City, nahm das Wasser des Obi-Parkplatzes auf. Von der M-City konnte es dann aber nicht zum Graben hinunterfließen – Randsteine und Asphalt verhinderten das. Und die Kanalisation alleine war zu wenig. Letzteres gilt auch für den Billa-Parkplatz in der Josef Dunkl-Straße: „Da wird man sich in Zukunft etwas überleben müssen, dass wir auf Parkplätzen auch mit Rasensteinen arbeiten, damit dort Wasser versickern kann. Nur Asphaltieren ist der falsche Weg“, sagt Balon und verweist auf große Einkaufszentren, die ihre Parkplätze schon so aufgebaut haben.

Ein anderes Problem ist das Wasser, das aus den Feldern in die Siedlungen schießt: Die Lanzendorfer Weinhebergasse soll künftig durch ein Retentionsbecken abgesichert werden, die Pläne dafür gibt es bereits. Keine zusätzlichen Auffangbecken sind für die Schrickerstraße und die „Mistelbacher Wasserfälle“ beim nördlichen Kreisverkehr der Umfahrung bzw. der Bahnunterführung vorgesehen: Hier dürfte der Grund für den Wassereinschuss in der Wahl falscher Feldfrüchte in den angrenzenden Feldern liegen.

Durch den Anbau von Hackfrüchten schießt das Wasser ungebremst von den großen Feldern talwärts und ergießt sich dann über die B 46 in die Schrickerstraße und die Lanza bzw. in die Bahnunterführung. Was kann da die Gemeinde machen? „Wir können den Landwirt bitten, dass er was anderes anbaut“, ist VP-Bürgermeister Alfred Pohl Realist, vorgeschrieben kann da nichts werden. Allerdings kann es dem Landwirt auch nicht recht sein, wenn das Wasser die fruchtbare Erde vom Feld abschwemmt. „Entsprechende Informationen, wie man mit der Aussaat der richtigen Früchte Abschwemmungen verhindern kann, tauschen wir regelmäßig gemeinsam mit der Bauernkammer aus“, sagt Balon.

Nichtsdestotrotz verursache der Starkregen einen Großeinsatz für Feuerwehr, Straßenmeisterei und Gemeindemitarbeiter: „Meinen besten Dank für den Einsatz! Die Arbeit war hochprofessionell“, sagt Bürgermeister Alfred Pohl gegenüber der NÖN.