Neue Drehleiter für Feuerwehr schon bestellt

„Voller Stolz dürfen wir verkünden, dass vor wenigen Tag die neue Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt in Auftrag gegeben wurde“, sagt FF-Kommandant Claus Neubauer: Die bisherige Drehleiter ist bereits 25 Jahre alt und hat bereits bei unzähligen Einsätzen die Wichtigkeit eines solchen Einsatzfahrzeuges unter Beweis gestellt.

Nun sei es an der Zeit, einen Schritt in Richtung Zukunft zu machen, da es natürlich in diesen 25 Jahren einiges an technischen Erneuerungen am Drehleitermarkt gab. „Um das ideale Fahrzeug für die Bedürfnisse der FF Mistelbach-Stadt zu finden, wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, welche hunderte Stunden in die Erarbeitung eines Fahrzeugkonzeptes steckten“, erzählt Neubauer. Schlussendlich entschieden haben sich die Feuerwehrleute für einen: MAN TGM 15.290 4x2 mit einer Steighöhe von 30 Metern und einem Knickarm im obersten Leiterteil. Der Rettungskorb ist für eine Nutzlast von 500 Kilo ausgelegt und mit einem fixverbauten Wasserwerfer mit 2.500 Litern pro Minute ausgestattet.

„Auf Grund dieser Fahrzeugkonzeption kann zukünftig noch flexibler und rascher bei Notfällen reagiert werden. Dieses Fahrzeug kommt daher direkt der Sicherheit der Mistelbacher zu Gute und wird wieder mindestens 25 Jahre ihren Dienst leisten“, sagt Claus Neubauer.

Die Kosten werden zwischen Land NÖ, Stadtgemeinde und der FF Mistelbach-Stadt aufgeteilt.

