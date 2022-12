Neue Kaserne: Massive Kritik an Versiegelung

Mit der Ankündigung, die Kaserne von der Innenstadt an den Stadtrand verlegen zu wollen, überraschten in der Vorwoche Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Gemeindepolitik. Denn der Kreis der Eingeweihten war im Vorfeld klein, nicht einmal in der Kaserne wusste man, was da präsentiert werden sollte.

Wie waren die Reaktionen? „Ich bekomme nur die Gratulationen zur Entscheidung. Und natürlich die Fragen von anderen Kommandanten, warum gerade Mistelbach neu gebaut werden soll“, sagt Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg: „Aber es wird Störfeuer geben.“

Dieses konzentriert sich derzeit bei der Stadtgemeinde. Denn vor allem, dass sie vorab nicht informiert wurden, stößt auch den Partnern in der Stadtregierung sauer auf. „Es wäre kommunikationstechnisch äußerst fein gewesen, wenn der Gemeinderat zumindest zeitgleich zur Präsentation informiert worden wäre“, ätzt Umwelt-Gemeinderätin Martina Pürkl (Grüne), die sich gegen das Bauprojekt am Stadtrand stellt.

„Tatsache ist: Eine wunderbare artenreiche Wiesenwelt und Naherholungsgebiet wird zerstört, eine neue Betonburg samt endlosen Parkflächen sowie neue Verkehrswege werden errichtet und Boden versiegelt.“

Kritik, die auch FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger teilt: Sie sieht zudem Probleme bei der Verkehrsanbindung der neuen Kaserne: Über die Waldstraße könne aus ihrer Sicht die Zufahrt nicht erfolgen, das würde die Bewohner in der Waldstraße belasten. Sinn mache eine Anbindung an den Umfahrungs-Kreisverkehr an der Straße nach Siebenhirten. Und schlicht noch nicht abschätzbar seien für sie die Kosten für die Anbindung der Kaserne an das Wasser und Kanal-Netz, Infrastruktur, die die Gemeinde bauen müsse. Struktureller Nachteil des neuen Standortes für Liebminger: Kein Grundwehrdiener könne dann mehr vom Bahnhof zu Fuß in die Kaserne gehen - das wären knapp fünf Kilometer und würde eine Stunde dauern.

Warum wurde entschieden, die Kaserne zu verlegen? Es gibt laufend Probleme mit Anrainern wegen des Verkehrs - vor allem mit Heeres-Lkw und Panzerhaubitze. Zudem ist die durch die Bahnlinie in zwei Areale geteilte Kaserne aufwendiger zu bewachen. Warum wird nicht der Bestand saniert? Weil das im laufenden Betrieb nur schwer möglich ist und es kein Ausweichquartier gibt.

Ihre Möglichkeiten, das Projekt zu verhindern, sieht Pürkl übrigens sehr beschränkt: „Da das unter Landesverteidigung fällt, kann das Bundesheer auf eigenem Grund bauen, was es will.“

