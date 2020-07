So bunt war Nitsch noch nie! Seit 1. Juli ist im nitsch museum im MAMUZ Mistelbach die Ausstellung „Hermann Nitsch – Neue Arbeiten“ zu sehen, präsentiert werden Werke aus 2019 und 2020. Überaus farbig, leuchtend zart und hell strahlend sind die Bilder, inspirieren ließ sich der Aktionskünstler von der Farbenvielfalt von Blumen.

Und manche wollen in den Bildern auch die Blüten der Blumen erkennen. „Ich knete weiter die Farbe“, sagt ein überaus lebenshungriger Nitsch: „Für mich hat das viel mit den Ausweiden von Tieren zu tun. Ich weide die Farbe aus“, so der Künstler, der sein Werk zu einer klingenden Farbigkeit weiterentwickelt sieht. Ergänzt werden die Bilder in der Ausstellung durch bunte Sträuße von Blumen - und immer wieder findet man den Farbton einer Blüte in einem Bild wieder. „Wir zeigen hier nicht bemalte Bildtafeln, wir haben hier die Installation eines sakralen Raumes. Die Blumen sind Teil der Installation“, sagt Nitsch.

Die bei der 81. und 82. Malaktion entstandenen 75 Bilder zeigen erstmals alle Farben des Farbspektrums. Zu sehen ist nun auch die Farbe Weiß - bisher diente sie lediglich als Grundierung der Bilder.

Überarbeitet wurden auch die beiden Stirnbilder in der Nitschhalle, jene vor 13 Jahren geschaffenen, riesigen Rinnbilder. Sie wurden durch die aktuelle Farbenvielfalt ergänzt: „Sie waren mir zu flach“, erklärt Nitsch diesen Schritt.

Wie hat Hermann Nitsch in seinem Schloss-Atelier in Prinzendorf eigentlich den Corona-shutdown erlebt? „Es hat meine Arbeit nicht beeinflusst, ich will nicht über Corona reden“, verweigert er Antworten auf diese Frage. Natürlich habe er Angst, aber was medial mit diesem Thema getrieben werde, sei schamlos gewesen. Nitsch arbeitet jeden Tag: „Was soll ein alter Depp sonst machen? Rad fahren tu ich nicht und Ski fahren auch nicht“, lacht Nitsch.

Er komponiere und male viel und arbeite bereits am für 2021 geplanten Sechstage-Spiel auf Schloss Prinzendorf, erzählt der Künstler. Wird er dabei Kompromisse eingehen? „Kompromisse habe ich genug gemacht, dass ich mein letztes Sechstage-Spiel 1998 abgehalten habe“, sagt Nitsch. Anders als damals werde die Musik in der Inszenierung aufgewertet werden.

Im Detail

Die Ausstellung „Hermann Nitsch – Neue Arbeiten“ ist im nitsch museum im MAMUZ Mistelbach bis 25. April 2021 zu sehen, die offizielle Eröffnung findet am 25. Juli, 16 Uhr mit der „Moskauer Sinfonie“ für Streichorchester statt. Anmeldung erforderlich.

www.nitschmuseum.at