Zahlreiche Ehrengäste, an der Spitze der katholische Stadtpfarrer Pater Hermann Jedinger und Bürgermeister Erich Stubenvoll, haben mit der Gemeinde gefeiert.

Bei der neuen Orgel handelt es sich um eine mechanische Schleifladenorgel mit Pedal, zwei Manualen und sieben Registern. Sie passt genau auf die Empore in der Elisabethkirche. „Für viele Generationen wird sie zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen erklingen“, so Bischof i.R. Dr. Michael Bünker, Administrator der Pfarrgemeinde Mistelbach-Laa an der Thaya.

Auch wenn die Orgel selbst ein Geschenk ist, fallen doch erhebliche Kosten für die evangelische Pfarrgemeinde an. Unterstützen kann man die Pfarrgemeinde mit einer Spende auf das Konto AT22 2011 1201 1322 6800