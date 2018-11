125.000 Euro steckte das Land NÖ in die neue Kellertechnik in der Landwirtschaftlichen Fachschule.

„Diese Investitionen erfolgten zum bestmöglichen Zeitpunkt. Das extrem heiße und trockene Wetter stellte heuer die Weinbauern vor große Herausforderungen bei der Lese und Traubenverarbeitung“, freut sich der Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach, Christian Resch: Das Land NÖ hatte 125.000 Euro in neue Lese- und Kellertechnik investiert. „Diese Investitionen garantieren bestmögliche fachliche Ausbildung unserer Fach- und AGRO-HAK-Schüler“, sagt der Direktor.

Das Weinjahr 2018 bescherte den Winzern einen überaus frühen Lesestart. Rechtzeitig konnten die neuen Maschinen für die Kellerwirtschaft geliefert werden. Die technisch besser ausgelegte Übernahme ermöglicht eine schnelle und schonende Verarbeitung der Trauben.

Bisher war die Traubenverarbeitung in erster Linie für die Handlese ausgelegt. „Wegen der hohen Temperaturen wurden jedoch sehr viele unserer Trauben in den frühen Morgenstunden mittels Traubenvollernter geerntet“, sagt Resch: „Das schonende Entladen durch den Scherenhubwagen, das leichte Aufdrücken der Beeren durch die Quetsche und das langsame Pumpen in die pneumatische Presse führen zu einwandfreier Maische ohne hohe Gerbstoffextraktion.“ Außerdem könnten durch die höhere Pressenkapazität höhere Mengen geerntet werden ohne unkontrollierte Maischestandzeit im Lesewagen zu haben.

„Trotz der höheren Erntemengen im Vergleich zu den Vorjahren konnte die Lese zügig und unkompliziert eingebracht werden“, ist Resch froh über die neue Technik: „Die technischen Neuerungen funktionierten einwandfrei und somit können wir uns auf einen qualitativ und auch quantitativ hochwertigen Jahrgang freuen.“