Erste Gespräche: Als Aufbahrungshalle wurde der romanische Karner genutzt. Vor ca. 30 Jahren erste Überlegungen für den Bau einer eigenen, zeitgemäßen Halle.

Anfang 2017: Besichtigung von anderen Hallen in NÖ. Anschließend Grobplanung durch Verwaltung und Politik sowie Standortfestlegung.

Mitte 2017: Vergabe der Planungsleistungen an Baumeister Ing. J. Hammerschmied. Anschließend Planung und Ausschreibungen, Vergabe der Arbeitsleistungen an regionale Firmen

Baubeginn: Juni 2019

Fertigstellung: Juni 2020

Erstes Begräbnis: Juli 2020

Kosten: rund 800.000 Euro

Größe: gesamtes Areal rund 1.000 m², Vorplatz rund 700 m², Gebäude rund 200 m² und nur die des Verabschiedungsraumes rund 140 m².