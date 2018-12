700.000 Euro hat die Stadtgemeinde im Budget 2019 für den neuen Busbahnhof beim Hauptbahnhof reserviert. Ob sie tatsächlich auch zur Gänze ausgegeben werden, ist noch unklar. In seiner jüngsten Sitzung hatte der Gemeinderat zu entscheiden, ob der Busbahnhof grundsätzlich vom Hauptplatz zum Bahnhof wandern soll.

Das Verschieben der Entscheidung, wie das Erwin Netzl (Liste aktiver Bürger) gerne gehabt hätte, geht nicht, weil dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR) bis Jahresende die Entscheidung mitgeteilt werden muss. Denn dann beginnt er mit der Neuausschreibung der Buslinien im östlichen Weinviertel für die nächsten sieben bis zehn Jahre. Verpasst Mistelbach dieses Zeitfenster, muss die Stadt bis zur nächsten Ausschreibung mit entsprechenden Plänen warten.

Was ist geplant? Derzeit ist der Hauptplatz zentraler Umsteigeknoten im Busverkehr. Die Busse sind allerdings nicht mit den Schienenverkehr am Bahnhof getaktet. Am Hauptplatz treffen sich in Spitzenzeiten bis zu zwölf Busse und führen zu Staus im Zentrum. Die Busse warten hier auf ihre Passagiere, Busfahrer halten hier ihre Kurzpausen ab und Passagiere können von einer Linie auf eine Anschlusslinie umsteigen.

Geplant ist, diese Umsteigefunktion zum Bahnhof zu verlegen. Die Busse würden in der Straße zum Bahnhof und danach hintereinander in sogenannten Haifischzahnbuchten auf ihre Passagiere warten. Im Gegenzug kann die Zahl der Haltestellen am Hauptplatz von neun auf vier reduziert werden.

Wird der Hauptplatz dann nicht mehr von Bussen angefahren? „Der VOR will den Hauptplatz attraktiv an den neuen Busbahnhof anbinden“, sagt Verkehrs-Stadtrat Peter Harrer (ÖVP). Was würde das der Gemeinde kosten? Schätzungen belaufen sich auf rund 800.000 Euro, vom Land NÖ könnten Förderungen bis zu 30 Prozent kommen und auch die ÖBB hat ihre Mitfinanzierung signalisiert. Für konkrete Verhandlungen brauche es aber konkrete Pläne, heißt es aus der Stadtregierung.

Kostenrahmen und Sinnhaftigkeit werden von FPÖ und Liste aktiver Bürger angezweifelt. Elke Liebminger glaubt, dass die dann an den reduzierten Bushaltestellen am Hauptplatz auf ihre Busse wartenden Schüler Rad-, Gehweg und Parkplatz behindernd blockieren werden und dass sich die prognostizierten Kosten nie und nimmer ausgehen. „Außerdem sind in den Kosten noch nicht die Umbaukosten am Hauptplatz eingerechnet“, warnt sie. Jürgen Fenz (LaB) fehlt schlichtweg ein Gesamtkonzept.

Kreisverkehr sinnvoll?

Angezweifelt wird auch die Sinnhaftigkeit eines möglichen Kreisverkehrs bei der Arbeiterkammer-Kreuzung. „Ein Kreisverkehr auf der schiefen Ebene funktioniert nicht“, ist Liebminger überzeugt. Auch Fenz glaubt, dass es bei den Zu- und Abfahrten zum Bahnhof wegen der Busse zu einem Verkehrschaos kommen kann. „Die Busse müssen ja nicht alle bei der Diesner-Kreuzung den Bahnhof verlassen“, sagt Verkehrsstadtrat Peter Harrer. Busse, die direkt auf die Umfahrung fahren, können auch über die Lagerhauskreuzung geführt werden.

Der Kreisverkehr bei der Arbeiterkammer-Kreuzung ist übrigens keine neue Idee. Er wurde schon diskutiert, als die Bahnstation Mistelbach-Stadt errichtet wurde. Verworfen wurden die Pläne damals unter anderen, weil es zu wenig Platz dafür im Kreuzungsbereich gab. Die geschätzten Kosten: 450.000 Euro. „Aber der ist eine Option“, sagt Wirtschafts-Stadtrat Erich Stubenvoll.

Dass der Busknoten zum Bahnhof verlegt werden soll, das wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS beschlossen. Jetzt kann mit den Detailplanungen und Abstimmungsgesprächen mit ÖBB und VOR begonnen werden. In Betrieb soll der neue Busbahnhof 2021 gehen.