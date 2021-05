An der Abteilung für Unfallchirurgie werden standortübergreifend - am Landesklinikum in Mistelbach und im Medizinischen Zentrum Gänserndorf - mehr als 40.000 ambulante und über 2.500 tagesklinische bzw. stationäre Behandlungen pro Jahr durchgeführt. Darüber hinaus leistet die Abteilung als regionales Traumazentrum einen wichtigen Beitrag in der Versorgung von Mehrfach- und Schwerstverletzten.

„Das erfahrene und hervorragend eingespielte Team am Landesklinikum hat in den letzten Jahren mit der Zertifizierung als regionales Traumazentrum einen Grundstein für eine umfassende wohnortnahe Behandlung von Verletzten und Schwerverletzten nach international anerkannten Standards gelegt. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meiner Abteilung die traumatologische Versorgung für das Weinviertel auf höchstem menschlichen und medizinischen Niveau anbieten und weiterentwickeln zu dürfen. Ein spezielles Anliegen ist mir dabei eine auf die Patientenbedürfnisse zugeschnittene Behandlung, die in Form von konservativen Methoden sowie mittels modernster operativer Techniken durchgeführt werden kann. Der Ausbau des tagesklinischen Angebotes wird zudem zur Verkürzung von Wartezeiten auf Operationen und zu einer rascheren Rückkehr der Behandelten in den Alltag beitragen“, so der neue Primar der Abteilung für UnfallchirurgieRalf Burgstaller .

Nach dem Medizinstudium an der Medizinischen Universität Wien absolvierte Burgstaller seine Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin am Landesklinikum Amstetten. Danach schloss der 44-jährige Kärntner ebenfalls am LK Amstetten seine Ausbildung zum Facharzt für Unfallchirurgie ab, wo er viele Jahre als Oberarzt, zuletzt als 1. Oberarzt an der Unfallchirurgischen Abteilung tätig war. Bevor er mit 1. Mai 2021 die Leitungsfunktion im LK Mistelbach-Gänserndorf übernahm, leitete er interimistisch die neugeschaffene Abteilung für Traumatologie und Orthopädie am LK Amstetten.

Teile seiner Ausbildung absolvierte Ralf Burgstaller an der thoraxchirurgischen Abteilung des Otto-Wagner-Spitals (Wien), an der Abteilung für plastische Chirurgie im Wilhelminenspital (Wien) und am Neurozentrum der BGU Murnau (Deutschland). Weiters erwarb er die Facharztberechtigung für das neue Sonderfach Orthopädie und Traumatologie. Aktuell belegt Dr. Burgstaller eine berufsbegleitende Weiterbildung an der Donau-Universität Krems im Bereich „Health Care Management“.

„Um unser wichtigstes Ziel – gut versorgte und zufriedene PatientInnen – zu erreichen, braucht es ein gut ausgebildetes, motiviertes und eingespieltes Team"

Die klinischen Schwerpunkte von Burgstaller liegen in der Versorgung von Mehrfach- und Schwerverletzten, inklusive der Behandlung von Wirbelsäulen- und Schädelhirntraumen. Zudem spezialisierte er sich auf die rekonstruktive Chirurgie von Knieverletzungen, wie z.B. Band- und Knorpelschädigungen. Diese fachliche Expertise soll sowohl dem laufenden Betrieb als auch der Ausbildung von ÄrztInnen zugutekommen.

Primar Burgstaller weiter: „Um unser wichtigstes Ziel – gut versorgte und zufriedene PatientInnen – zu erreichen, braucht es ein gut ausgebildetes, motiviertes und eingespieltes Team. Daher werde ich besonderes Augenmerk auf eine fundierte Aus- und Weiterbildung aller KollegInnen, auf die Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen und Berufsgruppen sowie auf gut abstimmte Abläufe im regionalen Traumazentrum richten.“

Gleichzeitig mit seiner Neubestellung als Primar kommt auf Burgstaller die Aufgabe zu, gemeinsam mit seinem Primar-Kollegen Franz Menschik, dem langjährigen Leiter der Orthopädie, die Weichen für das neue Sonderfach Orthopädie und Traumatologie am LK Mistelbach-Gänserndorf zu stellen.